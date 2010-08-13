گفتگوی احمدی نژاد با اوباما چالشی و نقادانه خواهد بود

مراد عنادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما ازاظهارات اخیر هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر اینکه صدور قطعنامه تحریمی 1929 موجب درخواست رئیس جمهور ایران برای گفتگو با اوباما شده است چیست؟ اظهار داشت: موضع ایران در این خصوص موضع جدیدی نیست وهمواره مطرح بوده است.

وی اضافه کرد: در سالهای گذشته که آقای احمدی نژاد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند و بارها آمادگی خود را برای گفتگوی رودررو با رئیس جمهور آمریکا آنهم در حضور رسانه ها مطرح کرده بودند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی خاطرنشان کرد: بنابراین نسبت دادن این موضوع که ایران به دلیل فشار صدور قطعنامه های تحریمی یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا چنین بحثی را مطرح می کند پناه بردن به موضعی است که بیشتر با هدف کارآمد جلوه دادن اعمال تحریم علیه ایران صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: این درحالی است که بسیاری از تحلیلگران اروپایی وآمریکایی اذعان دارند که اعمال تحریمها علیه ایران ناکارآمد بوده و تاثیر لازم را نداشته است پس نسبت دادن موضوع گفتگو با تحریمها بیشتر برای توجیه سیاستهای شکست خورده اعمال تحریم است.

عنادی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به سوابق آمریکا در قبال ایران چه در پیش از انقلاب و چه در سه دهه گذشته عنوان کرد: در حقیقت نظام معتقد است ایالات متحده آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران مرتکب خطاهایی شده و از این طریق صدمات جبران ناپذیری هم به کشورمان وارد شده است.

به گفته این کارشناس مسائل سیاسی آمریکا باید در چارچوب یک مذاکره شفاف نسبت به اقدامات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران توضیح داده یا عذرخواهی کند.

وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا قصد رئیس جمهور برای گفتگو با اوباما مذاکره است یا مناظره؟ گفت: به نظر می رسد رئیس جمهور در گفتگوی رودررو با اوباما دیدگاهی را مطرح کند که این دیدگاه به نوعی دارای عقبه ای به وسعت کشورهای در حال توسعه باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه در چارچوب چنین دیدگاهی است که ایران خواستار توزیع عادلانه ثروت و قدرت و برقراری صلحی مبتنی بر عدالت در جهان است گفت: بر این اساس طبیعی است که ورود ایران به اینگونه مباحث که به نوعی تا کنون در حوزه اختیارات قدرتهای بزرگ بوده و آنان به عنوان هیئت مدیره جهانی براین موارد اعمال نظر می کردند چالش برانگیز باشد.

وی اضافه کرد: به دلیل نگاه نقادانه ایران نسبت به سیاستهای آمریکا هرگونه گفتگوی رودررو درباره مسائل منطقه ای و جهانی به نوعی قرار دادن آمریکا در موضعی است که بر سیاستهای کنونی خود تجدید نظر کند و به حقوق ملتهای در حال توسعه احترام بگذارد.