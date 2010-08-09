نشست خبری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندر عباس

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علی فدوی در این نشست که درمنطقه یکم نیروی دریایی سپاه در بندرعباس برگزار می شود به تشریح توانمندی ها و قابلیت های نیروی دریایی سپاه خواهد پرداخت.



گفتنی است، پیش از این فرمانده نیروی دریایی سپاه با اعلام اینکه نیروی دریایی سپاه در چهار پایه شناوری، توان موشکی ساحل به دریا، هوا به دریا و توان نیرو های تفنگدار و تکاور برای هرگونه ماموریت محوله آمادگی کامل دارد، گفته بود: درحال حاضر شاهد صدها فروند شناور موشک انداز درنیروی دریایی سپاه هستیم بطوریکه توانایی مقابله و حضور در تمامی موقعیت ها را داریم.