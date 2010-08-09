استقلال اهواز به دنبال عقد قرارداد با رحمان رضایی و محمدرضا مامانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال اهواز که در فصل 90 - 89 فوتبال ایران باید در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به میدان برود، صعود به لیگ برتر را در اولویت اصلی خود قرار داده است.

در همین راستا مسئولان باشگاه اهوازی استقلال مذاکراتی با بازیکنانی باتجربه حضور در لیگ برتر داشته‌اند که از آن جمله می توان به محمدرضا مامانی و رحمان رضایی اشاره کرد. از سوی باشگاه استقلال اهواز گفتگو و مذاکراتی با این دو بازیکن انجام شده اما هنوز توافقی حاصل نشده است.

رحمان رضایی فصل گذشته در تیم شاهین بوشهر بازی می کرد اما در فصل نقل و انتقالات نتوانست با تیمی از لیگ برتر به توافق رسیده و قرارداد امضا کند. محمدرضا مامانی نیز تا آستانه عقد قرارداد با باشگاه تراکتورسازی پیش رفت اما نتوانست شرایط همراهی این تیم را در لیگ برتر پیدا کند و در حال حاضر با تیمی قرارداد ندارد.

اردوی تیم فوتبال استقلال اهواز برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه هفته جاری در تهران برپا می شود.