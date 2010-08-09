اختلاف میان مسلمانان امری تصنعی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام احمد مبلغی عصر دوشنبه در نشستی با حضور جمعی از علمای شیعه و سنی، وحدت و همدلی را زمینه‌ساز عزت و پیشرفت امت اسلام دانست و گفت: وحدت، عزت و پیشرفت سه شعار اسلامی است که برای سطح کلان امت اسلامی ارائه شده و همه مسلمانان خصوصا علمای شیعه و سنی باید در این راستا حرکت کنند.



وی خاطرنشان کرد: اگر وحدت باشد ولی عزت نباشد توسعه و پیشرفتی نیز حاصل نخواهد شد.



وی ادامه داد: امروز هر سازمان، نهاد و موسسه بین‌المللی اعم از جهانی و منطقه‌ای برای بیان کارکرد و رسالت و اهداف خود، شعاری را برمی‌گزیند و وحدت اسلامی و تقریب میان مذاهب بر اساس قرآن کریم باید شعار خاصی نیز داشته باشد.



عضو هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری تصریح کرد: شعار وحدت، عزت و پیشرفت بر اساس منطق قرآن کریم برای جهان اسلام انتخاب شده و بر این اساس نظام اسلامی باید وحدت داشته باشد.



رئیس کمیسیون تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: وحدت برای مسلمانان از واجبات دسته دوم و غیرضروری نیست بلکه واجب دسته اولی می‌باشد و برای عزت و پیشرفت باید به آن دست پیدا کنیم.



مبلغی گفت: مصلحت امت اسلام عمل به دستورات قرآن کریم و حرکت به سمت وحدت اسلامی است.



در این نشست گروه‌های از برادران اهل تسنن از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، گلستان و هرمزگان حضور داشتند.