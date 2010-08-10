درآمد استان مرکزی به 300 میلیارد تومان می رسد

ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 30 درصد افزایش برخوردار است که انتظار می‌رود با اقدامات و فرهنگ سازی‌های انجام شده 95 درصد از این پیش بینی محقق شود.

وی گفت: در چهار ماهه نخست امسال میزان مالیاتهای جمع آوری شده نسبت به برنامه مصوب سال جاری از 126 درصد رشد برخودار بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با بیان اینکه مالیاتهای پرداخت شده از سوی مردم به اجرای طرحهای عمرانی اختصاص می‌یابد، خاطرنشان کرد: هرچه مردم مالیاتهای خود را به موقع پرداخت کنند، روند اجرای طرح‌های عمرانی در استان سرعت خواهد گرفت و استان از پیشرفت و آبادنی برخودار می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه عده‌ بسیار کمی از مودیان مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات خود کوتاهی و کم‌لطفی می‌کنند، تصریح کرد: خوشبختانه اداره کل امور مالیاتی با مودیان مالیاتی نرمش و تعامل خوبی دارد و با آنها در تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی همکاری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز مردم به اهمیت پرداخت مالیات پی برده و به موقع نسبت به پرداخت عوارض و مالیاتهای خود اقدام می‌کنند، اما با این حال نیاز به فرهنگسازی امری ضروری است و رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اعلام شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی گفت: این جرائم با عنوان به قانون تجمیع عوارض با تصویب مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل صادره از سازمان امور مالیاتی کشور با اختیار حاصله از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: جرایم مودیان مالیاتی بدهکار مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض قابل بخشودگی شد که براین اساس مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اصل بدهی خود را بابت مالیات و عوارض تا تاریخ پایان شهریور ماه سال جاری پرداخت کند تا میزان 100 درصد، تا پایان آبان ماه تا میزان 80 درصد و تا دهم دی ماه تا میزان 65 درصد از جرایم آنان قابل بخشودگی است.