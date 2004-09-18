موسويان : آمريكا نتوانست در تصويب قطعنامه به هدف خود برسد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين وي پس از تصويب قطعنامه سه كشور اروپايي درباره ايران در شوراي حكام گفت : ما در اين شورا برحق ايران براي داشتن تكنولوژي صلح آميز هسته اي تاكيد كرديم.

وي گفت: كشورهاي عضو شوراي حكام به حق ايران براي داشتن تكنولوژي هسته اي صلح آميز تاكيد كردند.

موسويان در ادامه افزود ما به همكاري كامل با آژانس در چارچوب پروتكل ادامه خواهيم داد . با اين حال براي غني سازي اورانيوم در صورت اراده آزاد هستيم .

موسويان ادامه داد ايران در دو سه روز آينده تصميم خواهد گرفت كه آيا غني سازي را از سر بگيرد يا نه.

وي افزود : از اين تصميم شورا كه پرونده ايران در ماه نوامبر بسته خواهد شد و تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد استقبال مي كنيم .

سخنگوي هيات ايراني درآژانس با تاكيد بر اينكه آمريكا خواهان گنجاندن يك اقدام اتوماتيك براي ارجاع ايران به شوراي امنيت بود

گفت : آمريكا نتوانست در اين قطعنامه به هدف خود برسد.