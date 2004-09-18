  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۲۰:۰۸

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين (108)

موسويان : آمريكا نتوانست در تصويب قطعنامه به هدف خود برسد

موسويان : آمريكا نتوانست در تصويب قطعنامه به هدف خود برسد

حسين موسويان سخنگوي هيئت نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از نشست شورا در گفتگو با خبرنگاران گفت : ايران به همكاري كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين وي  پس از تصويب قطعنامه سه كشور اروپايي درباره ايران  در شوراي حكام گفت : ما در اين شورا برحق ايران براي داشتن تكنولوژي صلح آميز هسته اي تاكيد كرديم.

وي گفت: كشورهاي عضو شوراي حكام به حق ايران براي داشتن تكنولوژي هسته اي صلح آميز تاكيد كردند.

موسويان در ادامه افزود ما به همكاري كامل با آژانس در چارچوب پروتكل ادامه خواهيم داد . با اين حال براي غني سازي اورانيوم در صورت اراده آزاد هستيم .

موسويان ادامه داد ايران در دو سه روز آينده تصميم خواهد گرفت كه آيا غني سازي را از سر بگيرد يا نه.

وي افزود : از اين تصميم شورا كه پرونده ايران در ماه نوامبر بسته خواهد شد و تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد استقبال مي كنيم .

سخنگوي هيات ايراني درآژانس با تاكيد بر اينكه آمريكا خواهان گنجاندن يك اقدام اتوماتيك براي ارجاع ايران به شوراي امنيت بود
گفت : آمريكا نتوانست در اين قطعنامه به هدف خود برسد.

کد مطلب 113102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها