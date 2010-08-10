308 هزار نفر در استان مرکزی فرمهای طرح تحول اقتصادی را پر کردند

ابوالفضل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این میزان حدود 82 درصد از کل خانوارهای استان مرکزی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: افرادی که تاکنون به هر دلیلی نتواستهاند اطلاعات خود را درسامانه وزارت رفاه ثبت نام کنند همچنان فرصت دارد در این زمینه اقدام کرده و شماره حساب خود را برای بهرهمندی از یارانه نقدی دولت اعلام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به اینکه تا زمانی که تمامی استانها نسبت به اعلام شماره حساب خود اقدام میکنند، سرپرستان خانوار در استان نیز میتوانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند، بیان داشت: کار ثبت نام تا اعلام شماره حساب تمامی خانوارها ادامه دارد.
کریمی ادامه داد: از بین بانکهای استان بانک ملی با 28 درصد بیشترین سهم را در اعلام شماره حساب سرپرستان خانوار به خود اختصاص داده است بعد از این بانک، بانک کشاورزی با 17 درصد، صادرات با 12 درصد، ملت با هشت درصد، تجارت، پست بانک و مسکن با هفت درصد سپه و رفاه هرکدام با شش درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را مهمترین جراحی اقتصادی و اجتماعی کشور در چند دهه گذشته خواند و خاطرنشان کرد: این طرح میتواند برکات بسیار ارزشمندی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: جدیترین نیاز جامعه امروز اجرای صحیح و درست این طرح در کشور است، که باید هرچه سریعتر و با نهایت دقت به مرحله اجرا درآید.
کریمی گفت: با برنامهریزیهای انجام شده و سیاستهای اتخاذ شده در راستای اجرایی شدن این طرح، پیشبینی میشود طرح هدفمندسازی یارانهها با کمترین مشکلی در استان اجرا شود.
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