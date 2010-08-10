اعتبار مورد نیاز ساختمان پزشک قانونی استان مرکزی بطور کامل تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد شجاعی شامگاه دوشنبه در جریان بازدید خود از ساختمان شماره 2 پزشک قانونی استان مرکزی در اراک افزود: 250 میلیون تومان برای تکمیل ساختمان پزشک قانونی از سوی استانداری استان و دو میلیارد تومان اعتبار تجهیز این مرکز را خود پزشک قانونی تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه این پروژه بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اضافه کرد: استاندار مرکزی بر پایان این پروژه تا سه ماه آینده تاکید دارد که امید است این امر محقق شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سالانه سه میلیون نفر در کشور به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند، گفت: در حال حاضر 320 مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است.

شجاعی تعداد نیروهای پزشک قانونی کشور را یک هزار نفر اعلام کرد که باید افزایش یابد.