نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: استان قزوین با 47 فرصت سرمایه‌گذاری آماده جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف این صنعت است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین افزود: استان قزوین با توجه به موقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل‌های غنی برای رونق گردشگری برخوردار بوده و با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مانند بناهای تاریخی قابل احیا، مناطق نمونه گردشگری و روستاهای هدف گردشگری به سرمایه‌گذاران آماده ارائه این فرصت‌ها به افراد واجد شرایط است.



وی با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی استان اعلام کرد: مراکز اقامتی مناسب یکی از عوامل مهم در رونق گردشگری است و قزوین هم‌ اکنون با داشتن پنج هتل، یک مهمانسرا و 15 مهمانپذیر، پذیرای گردشگران ورودی به استان است.

محمدی تأکید کرد: با توجه به افزایش آمار گردشگران در ایام پیک سفر این مراکز جوابگو نبوده و این امر نشان‌دهنده ضرورت احداث مراکز اقامتی در استان است.



وی از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش اقامتی استان را هتل چهار ستاره ذکر کرد و اظهار داشت: پروژه احداث هتل چهار ستاره که در خیابان نوروزیان قزوین است با مشارکت شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی بوده و هم ‌اکنون با صدور موافقت اصولی، نقشه‌های معماری و امتیارات ویژه، آماده واگذاری به سرمایه‌ گذار است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین خاطر‌نشان کرد: امیدواریم با ایجاد این فرصت‌ها و ارائه آن به بخش خصوصی بتوانیم در راستای بهبود وضعیت مراکز اقامتی گام موثری برداشته و زمینه ‌ای برای ایجاد اشتغال و رونق گردشگری استان فراهم کنیم.