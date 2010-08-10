هدفم کسب مدال در گوانگجوست/ تاجیک بهترین وزن هشتم دنیاست

کوروش رجلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مبارزات خوبی را در جام جهانی به نمایش گذاشته و با شکست تمامی رقبای خود عنوان قهرمانی جهان را با اقتدار و شایستگی کسب کردیم. حالا نوبت آن رسیده است که در گوانگجو قسمتی دیگر از موفقیت‌های تکواندو به نمایش درآید.

وی در مورد آمادگی خود در آستانه رقابت‌های انتخابی تیم ملی گفت: بعد از بازگشت از جام جهانی مدتی را استراحت کرده و پس از اعلام زمان برگزاری رقابت‌های انتخابی تمرینات خود را آغاز کردم. روزانه دو نوبت در باشگاه خود در کرج به همراه محمد باقری معتمد تمرین می کنم تا به آمادگی کامل دست یابم. اکنون آماده‌ام در این دیدار انتخابی شرکت کنم و هوگوی تیم ملی را بدست آورم.

قهرمان دو دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در مورد حریف خود در مسابقات انتخابی گفت: رنکینگ جهانی نشان می دهد که تاجیک اکنون بهترین وزن هشتم دنیاست. حسین تاجیک در دو سال اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته و مدال‌های خوبی هم کسب کرده است.

وی افزود: فکر می کنم مبارزه من و تاجیک چندان پرتحرک نباشد، چرا که هردو به کار هم آشنا هستیم و می دانیم شگردهای طرف مقابل چیست اما اگر مبارزه حساس شود بطور قطع امتیازات زیادی هم بین ما رد و بدل خواهد شد.

رجلی در پایان گفت: من و حسین تاجیک از دوستان هم هستیم که مدت‌ها در اردوهای تیم ملی باهم بودیم و رفاقت خود را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنیم. مهم نیست کدام یک از ما دو نفر به گوانگجو می رود، مهم کسب مدال و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی است که هر کدام از ما توانایی این کار را داریم.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو فردا چهارشنبه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.