به گزارش خبرنگار اعزامي به "وين" البرادعي اعلام كرد كه ايران بايد براي بازگرداندن اعتماد و اطمينان به جامعه بين الملل تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم و چرخه سوخت را متوقف سازد.

وي با اذعان به اينكه اين خواست آژانس با قوانين موجود مطابقت ندارد افزود : ايران پس از مخفي كردن فعاليتهاي هسته اش براي مدت دو دهه بايد به شفاف سازي بپردازد.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين اعلام كرد كه قطعنامه براي 25 نوامبر ضرب العجل تعيين كرده است.

البرادعي همچنين ايران را به اطاعت كامل از آژانس بين المللي انرژي اتمي فراخواند و گفت در جلسات شوراي حكام در مورد اقدامات قانوني و اقدامات لازم براي اعتماد سازي نيز بحث شد .