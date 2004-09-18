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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۲۰:۲۰

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين (110)

البرادعي پس از تصويب قطعنامه : با وجود غيرقانوني بودن ، ايران بايد فعاليت‌هاي غني‌سازي را متوقف كند

محمد البرادعي دبير كل آژانس انرژي اتمي پس از تصويب قطعنامه شوراي حكام درباره ايران در جمع خبرنگاران گفت : ايران بايد به اعتماد سازي مجددا اقدام و تمام فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را متوقف كند.

به گزارش خبرنگار اعزامي به "وين"  البرادعي اعلام كرد كه ايران بايد براي بازگرداندن اعتماد و اطمينان به جامعه بين الملل تمام  فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم و چرخه سوخت را متوقف سازد.

وي با اذعان به اينكه اين خواست آژانس با قوانين موجود مطابقت ندارد افزود : ايران پس از مخفي كردن فعاليتهاي هسته اش براي مدت دو دهه بايد به شفاف سازي بپردازد.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين اعلام كرد كه قطعنامه براي 25 نوامبر ضرب العجل تعيين كرده است. 

البرادعي همچنين ايران را  به اطاعت كامل از آژانس بين المللي انرژي اتمي فراخواند و گفت در جلسات شوراي حكام در مورد اقدامات قانوني و اقدامات لازم براي اعتماد سازي نيز بحث شد .

کد مطلب 113105

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