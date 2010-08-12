شهرداری کرج در زمینه تامین منابع درآمدی مشکل جدی دارد

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اگر مشکل کمبود منابع درآمدی در شهرداری کرج به همین ترتیب پیش رود، ممکن است فعالیتهای عمرانی در نتیجه مشکل کمبود منابع درآمدی تحت تاثیر قرار گیرد و باید از هم اکنون تلاش کنیم تا این اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: مشکل کمبود درآمد شهرداری بدون ایجاد منابع درآمدی پایدار ممکن نیست و لازم است این امر به عنوان مسئله ای اساسی با جدیت دنبال شود و همه در این خصوص همکاری داشته باشیم.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از شهرداری ها در تامین منابع درآمدی خود مشکل دارند که این امر شامل کرج نیز می شود و باید در این خصوص تمهیدات اساسی اندیشیده شود.

نمی توانیم منکر وجود مشکل درآمدی در شهرداری کرج شویم

آقازاده گفت: البته وضعیت کلانشهر کرج در این زمینه نسبت به بسیاری از استانها بهتر است اما باز هم نمی توان منکر وجود مشکل درآمدی در شهرداری کرج شویم و باید از تداوم این مشکل جلوگیری شود.

این مسئول بیان کرد: در عین حال، شهرداری مطالبات را نیز باید پرداخت و وصول کند که در این زمینه مشکل داریم و این امر برای ما سخت است که این مسئله بر مشکلات شهرداری در زمینه کمبود درآمد می افزاید.

بخش عمده مغایرتها در زمینه طرح تفصیلی رفع شده است

شهردار کرج افزود: حوزه معاونت شهرسازی به تازگی اعلام کرده که که بخش عمده مغایرتهایی که در خصوص طرح تفصیلی کرج وجود داشته، برطرف شده که این امر بسیاری از مشکلات شهرسازی کلانشهر کرج را کاهش خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طی حدود دو هفته گذشته میزان صدور پروانه ساختمانی در مناطق 10 گانه شهرداری کرج و منطقه ویژه کلاک نسبت به مدت مشابه قبل افزایش چشمگیری داشته که این امر به نوعی رونق ساختمان سازی نیز محسوب می شود.

این مسئول اضافه کرد: ساختمان سازی، بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را تامین می کند که این امر، اهمیت رفع موانع در زمینه موضوع یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.