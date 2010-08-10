33 شهرک صنعتی در خوزستان فعالیت می کنند

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این میزان شهرک و واحد صنعتی در قبل از انقلاب تنها یک شهرک صنعتی بوده که در حال حاضر به تعداد قابل توجهی رسیده است.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در بخش صنعت استان بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی تاکید کرد و گفت: واحدهای صنعتی در ایجاد اشتغال پایدار در استان نقش به سزایی دارند.



مدیرعامل شهرک های صنعتی خوزستان در خصوص اعتبارات جذب شده در بخش صنعت استان نیز عنوان کرد: در 10 سال گذشته استان خوزستان نخستین استان در زمینه اختصاص اعتبارات در بخش صنعت بوده است.



طاهری در تشریح مهمترین برنامه های شرکت شهرک صنعتی خوزستان در سال جاری گفت: تکمیل زیرساختها، حمایت از متقاضیان بخش صنعت در شهرک های صنعتی، برگزاری دوره های آموزشی مهارت و کارآفرینی، استقرار واحدهای خدماتی مورد نیاز برای تسهیل در تقاضای واحدهای صنعتی و همچنین توسعه خوشه های صنعتی از جمله برنامه ها و اولویت های شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در سال جاری است.