برداشت لیموترش در خوزستان آغاز شد

حلیم کوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز شهرستان های دزفول، اندیمشک، شوش و شوشتر را از مناطق عمده تولید لیمو ترش در استان برشمرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال چهار هزار و 300 تن لیموترش از باغات استان برداشت شود.
کوتی نوع لایم و لیمو سنگی را از ارقام لیمو ترش در استان اعلام کرد و گفت: برداشت این محصول در خوزستان تا پایان شهریور ادامه دارد.
خوزستان در جایگاه اول تولید صیفی جات قرار دارد
خوزستان در جایگاه اول تولید صیفی جات قرار دارد
وی همچنین عنوان کرد: بخش کشاورزی خوزستان با تولید دو میلیون تن سبزی و صیفی دارای مقام اول در کشور است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: از این میزان تولید یک میلیون و 200 هزار تن مازاد بر نیاز است که نیمی از آن به مصرف داخل کشور می رسد و نیمی دیگر دارای قابلیت صادرات به خارج از کشور را دارد.
کوتی سطح زیر کشت سبزی و صیفی در استان را 80 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: شهرستانهای اهواز، رامهرمز، بهبهان، شوشتر، اندیمشک و شوش از مناطق عمده تولید سبزی و صیفی در استان به شمار می آیند.
وی خیار، هندوانه، سیب زمینی، هویج، سیر، سبزیجات برگی، کرفس و کاهو را از جمله تولیدات سبزی و صیفی در استان خوزستان برشمرد.
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