برداشت لیموترش در خوزستان آغاز شد

حلیم کوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز شهرستان های دزفول، اندیمشک، شوش و شوشتر را از مناطق عمده تولید لیمو ترش در استان برشمرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال چهار هزار و 300 تن لیموترش از باغات استان برداشت شود.

کوتی نوع لایم و لیمو سنگی را از ارقام لیمو ترش در استان اعلام کرد و گفت: برداشت این محصول در خوزستان تا پایان شهریور ادامه دارد.



خوزستان در جایگاه اول تولید صیفی جات قرار دارد



وی همچنین عنوان کرد: بخش کشاورزی خوزستان با تولید دو میلیون تن سبزی و صیفی دارای مقام اول در کشور است.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: از این میزان تولید یک میلیون و 200 هزار تن مازاد بر نیاز است که نیمی از آن به مصرف داخل کشور می رسد و نیمی دیگر دارای قابلیت صادرات به خارج از کشور را دارد.



کوتی سطح زیر کشت سبزی و صیفی در استان را 80 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: شهرستانهای اهواز، رامهرمز، بهبهان، شوشتر، اندیمشک و شوش از مناطق عمده تولید سبزی و صیفی در استان به شمار می آیند.



وی خیار، هندوانه، سیب زمینی، هویج، سیر، سبزیجات برگی، کرفس و کاهو را از جمله تولیدات سبزی و صیفی در استان خوزستان برشمرد.