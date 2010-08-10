پرداخت 10 هزار مورد تسهیلات توسط بانک ملی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منوچهر رضانیا شامگاه دوشنبه و در مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان که به مناسبت روز خبرنگار برگزاری شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10 هزار و 300 مورد تسهیلات در بخشهای مختلف توسط شعبه های بانک ملی به مردم استان کردستان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: این تسهیلات در بخشهای قرض الحسنه ازدواج 759 مورد، مسکن تبصره ای 312 مورد، سایر تبصره ها 411 مورد، بنگاه های اقتصادی زودبازده 37 مورد و سایر موارد نیز به هشت هزار و 653 مورد به مردم استان و مشتریان بانک ملی پرداخت شده است، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد بسیار خوبی برخوردار است.

رئیس امور شعب بانک ملی استان کردستان بیان داشت: بانک ملی استان کردستان در راستای توجه به نیازهای مردم این استان و همچنین با استفاده از اعتبارات مناسبی که در اختیار دارد تلاش خواهد کرد که در سال جاری نسبت به پرداخت تسهیلات به مردم کردستان در بخشهای مختلف به ویژه بنگاه های اقتصادی زودبازده اقدام نماید.

رضانیا در ادامه سهم بانک های استان کردستان از منابع اعتباری در سطح کشور را پائین عنوان کرد و افزود: متاسفانه در حال جاضر تنها هفت دهم درصد از کل منابع اعتباری بانک های کشور مربوط به استان کردستان می باشد که این رقم جوابگوی نیازهای استان در حوزه های مختلف نیست و لازم است که با پیگیری و تلاش مسئولان این نقس جبران و سهم استان از منابع بانکی کشور افزایش یابد.

وی همچنین در پایان با گرامیداشت روز خبرنگار گفت: خوشبختانه بانک ملی استان کردستان در طول چند سال اخیر تعامل و همکاری بسیار خوبی با خبرنگاران رسانه های جمعی داشته و این مهم باعث شده است که ما بتوانیم در برنامه های مختلف و همچنین طرحهای سراسری به توفیقات بسیار خوبی دست یابیم.

در پایان این جلسه تعدادی از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان از اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی مورد تجلیل قرار گرفتند.