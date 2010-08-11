نمایشگاه خط معلی در دماوند آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند،‌ نمایشگاهی از آثار در سبک نوظهور خط معلی با عنوان "مشتاقی و مهجوری" مسعوده کوچکی پیش از ظهر سه شنبه در دماوند برپا شده است.

برپا کننده این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون هنر خطاطی سبک "معلی" اظهار داشت: سبک خط معلی از سال 78 و به ابتکار حمید عجمی به عنوان هنری جوان پا به عرصه هنر خطاطی کشور گذاشت.

مسعوده کوچکی ادامه داد: هنر خطاطی به سبک معلی، تلفیقی از خط کوفی عربی و نستعلیق ایرانی را شامل می شود که در شهرستان دماوند تنها سه فعال در این زمینه هنری وجود دارد.

این مسئول ادامه داد: معلی سبکی از خوشنویس است که در آن تلفیقی از خطوط نستعلیق،‌کوفی و رنگ به نمایش در می آید و هنرمند با آن به آرامش می رسد.

وی با بیان اینکه دست هنرمندان در این سبک هنری برای ایجاد خلاقیت باز است، عنوان کرد: هنر معلی به رغم دیگر هنرهای خطاطی دست هنرمند را در ایجاد خلاقیت باز گذاشته است.

هنرمند جوان دماوندی رنگ را بخش جداناشدنی هنر معلی دانست و افزود: یکی از ویژگیهای هنر معلی بکارگیری رنگ در کنار خطاطی است که این قابلیت امکان بیان پیامهایی عرفانی را در ترکیب رنگ و خط برای هنرمند فعال در این زمینه میسر می سازد.

کوچکی کمبود امکانات در ارائه آثار هنری را به عنوان یک کاستی مطرح کرد و گفت: به رغم تلاش مسئولان فرهنگی شهرستان دماوند وجود نمایشگاهی با امکانات بهتر نظیر نورپردازی حرفه ای می توان جلوه بیشتری به آثار هنری بدهد که این کاستی در دماوند دیده می شود.

این بانوی هنرمند در تشریح چگونگی ورود به هنر مذکور اظهار داشت: پیش نیاز این هنر در وحله اول علاقه و در گام بعدی آموزش کامل هنر نستعلیق است تا پس از گذر از این مراحل، یادگیری هنر معلی آغاز شود.

وی از استقبال جوانان دماوندی از این سبک از هنر خطاطی خبر داد و افزود: در چند روز برگزاری این نمایشگاه جوانان علاقه مند دماوندی با دیدن خطوط معلی به وجد آمده و امیدوارم این هنر در سطح شهرستان جایی برای خود باز کند.

هنرمند جوان دماوندی، هنر را راهی برای رسیدن به آرامش دانست و خاطرنشان کرد: همه اقشار جامعه در زندگی شخصی یا کاری روزانه خود با مشکلات، کمبودها و دغدغه های مواجه هستند که هنر در هر زمینه ای می تواند آرامش از دست رفته انسان را به وی بازگرداند.

نمایشگاهی از 23 اثر مسعوده کوچکی و فاطمه تاج دو هنرمند جوان دماوندی در سبک نوظهور خط معلی با عنوان "مشتاقی و مهجوری" در محل دائمی نمایشگاه های مجتمع فرهنگی - هنری کوثر دماوند به معرض دید عموم گذاشته شد.