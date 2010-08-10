دستورات رئیس جمهور در مورد پرستاران اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی روز دوشنبه در نشست خبری به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در مورد قوانین مصوب مربوط به پرستاران پرداخت و گفت: برخی مدیران میانی کشور درک صحیحی از اهمیت نظام سلامت ندارند در حالی که نقش پرستاری در این جایگاه غیرقابل انکار است.

وی با بیان اینکه از جمعیت 600 هزار نفری شاغل در نظام سلامت کشور فقط 7.7 درصد آنان پزشک و بقیه گروههای غیرپزشکی هستند، افزود: 50 درصد از گروههای غیر پزشکی را پرستاران تشکیل می دهند.

میرزابیگی با اشاره به مکاتبات زیادی که وزارت بهداشت با معاونتهای مختلف ریاست جمهوری برای اجرایی کردن قوانین مربوط به پرستاران انجام داده ادامه داد: معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری کتبا جذب 20 هزار نیروی پرستاری برای اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران را ابلاغ کرده و 230 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز آن را نیز تایید کرده است اما معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری که همچنان به شکل سازمان برنامه و بودجه سابق اداره می شود از ابلاغ این اعتبار خودداری می کند.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران به تبعات ناخوشایند کارشنکی در اجرای قانون اشاره کرد و افزود: جامعه پرستاری کشور تا پایان ماه مبارک رمضان به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری فرصت می دهد در جهت استخدام 20 هزار نیروی پرستاری گام بردارد.

وی گفت: صراحتا اعلام می کنیم که دوست نداریم جایگاه پرستاری از نگاه سیاسی و حزبی دیده شود.

میرزابیگی به گلایه ها و اعتراضهای پرستاران نسبت به اجرایی نشدن قوانین مربوط به پرستاران اشاره کرد و افزود: ما برای جامعه پرستاری چوپان دروغگو شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه قوانین بدون پشتوانه اجرایی هیچ ارزش و کارکردی ندارند، گفت: در هیچ جای دنیا مردم به خاطر هزینه های سلامتی به زیر خطر فقر نمی روند.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در ادامه به تاخیر چند ساله در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و افزود: در هیچ جای دنیا فاصله بین دریافتی ها در نظام سلامت بیش از 4 برابر نیست اما در ایران این فاصله خیلی زیاد است. به طوری که ما حاضریم حتی این فاصله 5 برابری شود و درآمد پرستاران یک پنجم دریافتی تیم نظام سلامت شود.

میرزابیگی با عنوان این مطلب که فیشهای حقوقی 50 هزار تومانی و 50 میلیون تومانی در نظام سلامت، تفکر ارباب رعیتی را به وجود می آورد، گفت: تبعیض ها در نظام سلامت کشور خیلی شدید است.

وی ادامه داد: دلسردی و بی تفاوتی پرستار یکی از اثرات منفی اجرا نشدن قوانین مربوط به جامعه پرستاری است.

میرزابیگی با انتقاد از اینکه هیچ کدام از دستورات ریاست جمهوری در روز پرستار اجرایی نشده است، افزود: هیچ تضمینی وجود ندارد که پرستاران تا پایان ماه مبارک رمضان صبر کنند.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران گفت: با اجرای دو قانون کاهش ساعت کار و تعرفه گذاری خدمات پرستاری حداقل به چهار برابر نیروی فعلی در کل نظام سلامت نیاز داریم که سه برابر این نیاز فقط در بیمارستانها است.

وی در خصوص اشتغال نیروی پرستاری در خارج از کشور اظهارداشت: ما تجویز نمی کنیم که نیروی پرستاری در خارج از کشور شاغل شود اما استقبال خیلی زیاد است و درخواستهای چند هزار نفری از خارج داریم که مایل به جذب پرستاران ایرانی هستند.

میرزابیگی در همین رابطه ادامه داد: سازمان نظام پرستاری مانع کار مراکز کاریابی برای اشتغال در خارج از کشور نمی شود اما تضمین نمی کنیم چقدر امنیت شغلی در خارج از کشور وجود دارد.

