امنیت شغلی سرمایه گذاران واحدهای پذیرایی گلستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر سه شنبه در بازدید از این واحدهای پذیرایی در گرگان افزود: به منظور ساماندهی برگزاری مراسم و جشن ها، نظارت بر واحدهای پذیرایی و تاسیسات گردشگری استان گلستان افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سرمایه گذاران زیادی در سطح این استان جهت رونق و توسعه گردشگری سرمایه گذاری کرده اند و نسبت به تاسیس واحدهای پذیرایی و گردشگری اقدام کرده اند و با نظر به سوء استفاده افراد سودجو با برگزاری بدون مجوز مراسم و جشن ها و در راستای حمایت از این سرمایه گذاران، نسبت به افزایش نظارت بر این واحدها اقدام شده است.

فعالی اشاره کرد: تاسیسات گردشگری که توسط افراد غیرمجاز و بدون پروانه بهره برداری فعالیت می کنند، شناسایی شده و براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل ها اقدامات لازم نسبت به جلوگیری و ادامه فعالیت آنها با هماهنگی مدیریت نظارت بر اماکن عمومی استان و اداره بازرگانی استان صورت می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، یادآور شد: استفاده از آلات موسیقی زنده و مجاز در تاسیسات گردشگری استان مانعی نداشته و کنترل و نظارت مستمر و دائم بر واحدهایی مجوزدار نیز به عمل خواهد آمد.

وی بر لزوم گسترش فرهنگ استفاده صحیح از اماکن گردشگری تاکید داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان هممچنین از شرکت هنرمندان گلستانی در نمایشگاه سراسری تخصصی صنایع دستی همدان خبر داد.

وی افزود: در نمایشگاه سفال، سرامیک، کاشی سنتی، آبگینه، چاپ، لباسهای محلی و رودوزیهای سنتی استان همدان بااستان گلستان حضور سه هنرمند در رشته های چهل تکه، قزاق دوزی و سوزندوزی ترکمن و دو شرکت تعاونی فعال استان در رشته های هم جوشی شیشه و لباس محلی قزلباش مشارکت کردند.