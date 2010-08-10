سر جمع فعالیتهای رسانه ها باید به نفع نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دکتر حسن لاسجردی شامگاه دوشنبه در دومین نشست آزاد اندیشی حزب موتلفه اسلامی در همدان که با حضور مدیران مسئول رسانه ها و مدیران روابط عمومی دستگاه های دولتی برگزار شد، اظهار داشت: خبرنگار به عنوان چشم بیدار جامعه باید به فعالیت بپردازد.

لاسجردی با اشاره به اینکه امروز بر خلاف گذشته، رسانه متنوع، متاثر و تاثیر گذار شده است، افزود: در گذشته های نه چندان دور، روزنامه ها حداکثر در چهار صفحه به صورت چاپی در اختیار مردم قرار می گرفت که امروزه وجود چنین فضایی در جامعه بعید به نظر می سد.

رسانه در حال تبدیل شدن به فرآیندی عمومی است

وی با بیان اینکه هر وسیله ای که قادر به رساندن پیام به مردم باشد، رسانه تلقی می شود، گفت: برخلاف تصور برخی افراد مبنی بر تخصصی بودن رسانه، رسانه در حال تبدیل شدن به فرآیندی عمومی است.

مدیر اتاق خبر خبرگزاری مهر ادامه داد: در دنیای کنونی در حوزه خبر، شعار هر نفر یک خبرنگار سر داده می شود.

وی با بیان اینکه در عرصه رسانه با شرایطی جدید روبرو هستیم و حوزه خبر محدودیت های گذشته را ندارد، ادامه داد: در این عرصه هر فرد بر اساس مسوولیت و طبق چارچوب رسانه خود فعالیت دارد.

لاسجردی با تاکید بر اینکه رسانه قدرت می آورد و در دنیای امروز فضای کار برای رسانه ها بازتر است، افزود: خبرنگار چشم بینای جامعه است که باید منفعت عمومی را مد نظر قرار دهد.

خبرنگار باید از هنر پاسداری بهره مند باشد

وی با بیان اینکه خبرنگار باید به صفت انصاف متصف باشد و به عنوان حلقه واسط بین مردم و حکومت از هنر پاسداری بهره مند باشد، گفت: دقت، سرعت و صحت سه فاکتور اصلی در تنظیم خبر خبرگزاری های دنیاست که هر رسانه بر اساس معیارهای خود اولویت های این سه اصل را مشخص کرده است.

خبرنگار باید حوزه امنیت اجتماعی را تسهیل کند

لاسجردی با تاکید بر اینکه در خبرگزاری مهر، شعار سه گانه خبر به صورت صحت، دقت و سرعت تعریف شده است، در خصوص تامین امنیت اجتماعی نیز اظهار داشت: دولت مسئول برقراری امنیت احتماعی در همه زمینه هاست و خبرنگار باید حوزه امنیت اجتماعی را تسهیل کند.

مدیر اتاق خبر خبرگزاری مهر ادامه داد: خبرنگار در همه زمینه ها می تواند کمک حال دولت باشد و شرایط امنیت اجتماعی را تسهیل کند که در این زمینه جوسازی در رسانه نقشی اثر گذار دارد.

وی گفت: خبرنگاردر حوزه امنیت اجتماعی با جوسازی مثبت می تواند کمک حال هیئت دولت باشد اما در فضای تسهیل امنیت اجتماعی باید از قوه عاقله و منصفه برخوردار باشد و در تهیه اخبار این فاکتور را لحاظ کند.

در ادامه این نشست شرکت کنندگان به طرح سئوال از کارشناسان حاضر در جلسه پرداختند.