تیم ایران به رده چهارم سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان روز گذشته دوشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. در دیدارهای برگزار شده دیروز، تیم "ب" کشورمان که در روز نخست بازی‎ها با قرعه استراحت روبه‌رو بود در مصاف با قزاقستان متحمل شکست شد.

در سایر دیدارها نیز تیم‎های چین‎تایپه و فیلیپین موفق به شکست حریفان خود شدند. ضمن اینکه تیم لبنان به خاطر حاضر نشدن سوریه در زمین مسابقه برنده معرفی شد. نتیجه دیدارهای روز سوم مسابقات جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:

* عراق 77 - چین تایپه 86

* ایران 67 - قزاقستان 80

* اردن 71 - فیلیپین 75

* لبنان 20 - سوریه صفر

در پایان دیدارهای روز گذشته، شاگردان محمد کسایی‌پور که پس از دیدار با ژاپن و پیروزی برابر این تیم در رده دوم گروه خود قرار گرفته بودند به خاطر واگذاری نتیجه به قزاق‎ها به رده چهارم گروه A سقوط کردند. تیم‏های عراق، اردن و سوریه نیز بدون کسب حتی یک امتیاز در قعر گروه‎های A وB قرار گرفته‎اند.

جدول رده‎بندی 10 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال 2010 جام استانکوویچ تا پایان روز سوم مسابقات به شرح زیر است:

گروه A:

1- چین‎تایپه (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 4 امتیاز)

2- قزاقستان (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 4 امتیاز)

3- ژاپن (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

4- ایران (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

5- عراق (2 بازی، 2 باخت، بدون امتیاز)

گروه B:

1- لبنان (2 بازی، 2 برد، 4 امتیاز)

2- قطر (2 بازی، 2 برد، 4 امتیاز)

3- فیلیپین (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 4 امتیاز)

4- اردن (2 بازی، 2 باخت، بدون امتیاز)

5- سوریه (3 بازی، 3 باخت، بدون امتیاز)

سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان امروز سه شنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری می شود. بر این اساس تیم "ب" کشورمان به مصاف عراق می‏رود. برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* ژاپن - قزاقستان

* ایران - عراق

* قطر - فیلیپین

* لبنان - اردن

سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ تا 24 مردادماه در لبنان پیگیری خواهد شد. تیم نخست این رقابت‏ها سهمیه حضور در رقابت‎های جام ملت‏های 2011 مردان آسیا را کسب می‎کنند.