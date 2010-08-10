تیم ایران به رده چهارم سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان روز گذشته دوشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. در دیدارهای برگزار شده دیروز، تیم "ب" کشورمان که در روز نخست بازیها با قرعه استراحت روبهرو بود در مصاف با قزاقستان متحمل شکست شد.
در سایر دیدارها نیز تیمهای چینتایپه و فیلیپین موفق به شکست حریفان خود شدند. ضمن اینکه تیم لبنان به خاطر حاضر نشدن سوریه در زمین مسابقه برنده معرفی شد. نتیجه دیدارهای روز سوم مسابقات جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:
* عراق 77 - چین تایپه 86
* ایران 67 - قزاقستان 80
* اردن 71 - فیلیپین 75
* لبنان 20 - سوریه صفر
در پایان دیدارهای روز گذشته، شاگردان محمد کساییپور که پس از دیدار با ژاپن و پیروزی برابر این تیم در رده دوم گروه خود قرار گرفته بودند به خاطر واگذاری نتیجه به قزاقها به رده چهارم گروه A سقوط کردند. تیمهای عراق، اردن و سوریه نیز بدون کسب حتی یک امتیاز در قعر گروههای A وB قرار گرفتهاند.
جدول ردهبندی 10 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال 2010 جام استانکوویچ تا پایان روز سوم مسابقات به شرح زیر است:
گروه A:
1- چینتایپه (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 4 امتیاز)
2- قزاقستان (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 4 امتیاز)
3- ژاپن (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- ایران (2 بازی، یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
5- عراق (2 بازی، 2 باخت، بدون امتیاز)
گروه B:
1- لبنان (2 بازی، 2 برد، 4 امتیاز)
2- قطر (2 بازی، 2 برد، 4 امتیاز)
3- فیلیپین (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 4 امتیاز)
4- اردن (2 بازی، 2 باخت، بدون امتیاز)
5- سوریه (3 بازی، 3 باخت، بدون امتیاز)
سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان امروز سه شنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری می شود. بر این اساس تیم "ب" کشورمان به مصاف عراق میرود. برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:
* ژاپن - قزاقستان
* ایران - عراق
* قطر - فیلیپین
* لبنان - اردن
سومین دوره مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ تا 24 مردادماه در لبنان پیگیری خواهد شد. تیم نخست این رقابتها سهمیه حضور در رقابتهای جام ملتهای 2011 مردان آسیا را کسب میکنند.
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