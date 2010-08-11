محمود اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: تشکلهای اقتصادی به جای پیگیری مشکلات متعدد باید بر یک مشکل تمرکز کرده و درصدد حل آن باشند.
وی بیان اینکه تشکلهای خصوصی بیشترین توان خود را صرف موضوعات متعدد در حوزههای مختلف میکنند، گفت: در همین راستا آنان در فعالیتها و موضوعات مورد پیگیری به هدف مشخصی نمیرسند.
اسلامیان تصریح کرد: تعدیل نرخ تورم، ارز، نرخ بهره بانکی، مشکلات صادرات و بسیاری موضوعات مختلف توان این تشکلها را هدر میدهد این در حالی است که با تمرکز بر یک موضوع میتوان به نتیجه مناسبی دست یافت.
وی خطاب به مسئولان کشوری گفت: اجازه دهید تولید و صنعت کشور همچنان فعال باشد و فعالان این عرصه بتوانند شرایطی را برای رفع مشکلات اشتغال و افزایش تولید در جامعه ایجاد کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان ادامه داد: لازم است در رفع مسائل بخش صنعت با کارشناسیهای علمی اقدامات مطلوبی به منظور رفع موارد مختلف انجام دهیم،اظهار داشت: باید از طرح سخنانی که تنها نشان از اعتراض دارد و هیچ راهکاری را برای برطرف شدن مشکلات نشان نمیدهد اجتناب کرد.
باید با بی عدالتی وارد بر بخش صنعت مبارزه کرد
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید با بیعدالتی کنونی که در بخش صنعت و تولید کشور ایجاد شده و فشار بسیاری را به فعالان این عرصه آورده میکند به ویژه از طرف بانکها مبارزه کرد.
اسلامیان خاطر نشان کرد: در بخش بالادستی اقتصاد مشکلی برای واحدهای تولیدی نیست ولی در بخش زیردستی اجرای مصوبات قانونی با مشکلات متعدد همراه است.
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