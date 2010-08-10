جای خالی بزرگان در بخش مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام فهرست فیلمهایی که در یازدهمین جشنواره دفاع مقدس روی پرده می‌روند نشان می‌دهد چهره‌های تازه‌ای در این جشنواره با هم رقابت می‌کنند و جای سینماگران نسل اول سینمای دفاع مقدس در جشنواره یازدهم خالی است.

ابراهیم حاتمی‌کیا، احمدرضا درویش، عزیزالله حمیدنژاد، کمال تبریزی، عبدالحسن برزیده در جشنواره امسال غایب هستند، مهمترین چهره جشنواره یازدهم دفاع مقدس محمدعلی باشه آهنگر است که دو فیلم "فرزند خاک" و "بیداری رویاها" را روی پرده دارد.

باشه آهنگر یکی از امیدهای سینمای جنگ در سال‌های اخیر است و با کارگردانی دو فیلم "فرزند خاک" و "بیداری رویاها" خود را به عنوان یکی از چهره‌های شاخص این سینما در دوره‌ای که بیشتر سینماگران دفاع مقدس در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند مطرح کرده است.

یکی دیگر از فیلمسازن مهم این دوره از جشنواره، شهرام اسدی است که با اولین تجربه کارگردانی‌اش در سینمای دفاع مقدس در بخش مسابقه حضور دارد، "شب واقعه" که در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر روی پرده رفته از معدود فیلمهای این دوره است که به طور مستقیم با ماجرای جنگ ارتباط دارد و براساس ماجرایی واقعی ساخته شده است.

محمدعلی باشه آهنگر و حمید فرخ‌نژاد پشت صحنه "بیداری رویاها"

یکی از متفاوت‌ترین فیلمهای جشنواره یازدهم دفاع مقدس "بدرود بغداد" به کارگردانی مهدی نادری است، "بدرود بغداد" تجربه‌ای تازه در حوزه سینمای دفاع مقدس است که به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و نگاهی جهانی به ماجرای جنگ دارد. مهدی نادری با این فیلم نشان داده که سینمای دفاع مقدس می‌تواند خود را با نیازهای جامعه همراه کند و در یک دوره متوقف نشود.

مرحوم رسول ملاقلی‌پور هم در این دوره از جشنواره با دو فیلم حضور دارد، "میم مثل مادر" و "عصر روز دهم" یادگارهای این فیلمساز فقید در جشنواره امسال هستند. "عصر روز دهم" پروژه‌ای بود که با مرگ نابهنگام ملاقلی‌پور ناتمام ماند و مجتبی راعی کارگردانی آن را برعهده گرفت. داستان فیلم در عراق می‌گذرد و ارتباطی غیرمستقیم با سینمای دفاع مقدس دارد.

"اتوبوس شب" به کارگردانی کیومرث پوراحمد یکی دیگر از فیلمهای جشنواره یازدهم است، اولین تجربه این کارگردان در حوزه دفاع مقدس هم در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفته، هم اکران عمومی شده و هم از تلویزیون پخش شده و حضورش در بخش مسابقه کمی غریب است!

یکی از فیلمهای مهم این دوره "خانه امن است" به کارگردانی ناصر رفاعی است، فیلمسازی که فیلم تحسین شده "امتحان" را در کارنامه دارد و با "خانه امن است" برای اولین بار وارد حوزه سینمای جنگ شده است. فیلم سینمایی "کودک و فرشته" به کارگردانی مسعود نقاش‌زاده که اواخر بهار امسال روی پرده رفت هم یکی از فیلمهای قابل قبول این دوره است، فیلمی که اگرچه در اکران عمومی مهجور ماند اما در جشنواره فیلم فجر از آن استقبال شد و ارزش تحلیل و بررسی بیشتر آنهم در جشنواره دفاع مقدس را دارد.

در دیگر فیلمهای جشنواره امسال اما به نظر نمی‌رسد بشود دنبال پدیده گشت."اخراجی‌ها 1" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی، "چراغی در مه" ساخته پناه‌بر خدا رضایی، "پنالتی" به کارگردانی انسیه شاه‌حسینی، "بیگانگان" ساخته عباس رافعی، "شکارچی شنبه" به کارگردانی پرویز شیخ طادی، "نفوذی" ساخته احمد کاوری و مهدی فیوضی، "دستهای خالی" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، "آن مرد آمد" ساخته حمید بهمنی، "روز سوم" به کارگردانی محمدحسین لطیفی، "به کبودی یاس" ساخته جواد اردکانی، "شرقی" به کارگردانی عبدالرضا منجزی"، "پاداش سکوت" ساخته مازیار میری و "بالاتر از آسمان" به کارگردانی فریدون حسن‌پور آثاری نیستند که بتوانند تنور رقابت را گرم کنند، بیشتر این آثار قبلا دیده و تحلیل شده‌اند و نمایش چندباره آنها لطفی ندارد. تنها تعداد فیلمهای بخش مسابقه را بیشتر می‌کند.