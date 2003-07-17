كوفي عنان خواستار پايان تنش ميان آمريكا و كره شمالي شد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان ، كوفي عنان امروز اعلام كرد كه با انجام رايزني با دو كشور از آنان خواسته است هرچه سريعتر براي پايان دادن به تنش بين دو كشور راه حلي مسالمت آميز پيدا كنند .

از سوي ديگر جان نگروپونته نماينده آمريكا در سازمان ملل شب گذشته در مصاحبه اي با خبر نگاران گفت كه امريكا ، چين ، كره جنوبي ، ژاپن ، روسيه و كشور هاي ديگر مايل هستند كه بحران هسته اي كره شمالي از طريق ديپلماتيك حل و فصل شود .

لازم به ذكر است كه كره شمالي خواستار مذاكره دو جانبه و بي قيد و شرط با آمريكا است اما آمريكا همواره اعلام كرده است كه به دليل آنكه بحران هسته اي كره شمالي يك بحران منطقه اي است بايد با حضور كشورهاي منطقه يعني روسيه ، ژاپن ، كره جنوبي ، چين حل شود .