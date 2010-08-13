ارائه خدمات حمل و نقل به معلولان وظیفه بهزیستی نیست

مصطفی کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بهزیستی خدمات مناسبی برای حمل و نقل معلولان ارائه نمی دهد گفت: بر اساس قانون حمایت از معلولین مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1383 تمامی دستگاههای مسئول موظف شدند تا خدمات مناسب را برای مناسب سازی فضاها، اماکن عمومی، پیاده راهها و حمل و نقل معلولان ارائه دهند.

وی افزود: سازمان بهزیستی معتقد است برای حضور معلولان در جامعه نباید خدمات ویژه و خاصی را برای معلول تعریف کرد بلکه این خدمات باید در شهرها و روستاها هم برای معلول و هم برای غیر معلول (کودکان و سالمندان و...) وجود داشته باشد تا معلول احساس انزوا نکند.

معاون توانبخشی و پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: اینکه سازمان بهزیستی بیاید و یک مرکز اتومبیل کرایه یا آژانس ویژه معلولان تعریف کند مطمئن باشید نه خواسته معلولان است و نه اینکه معلول می تواند با این خدمات به راحتی در شهر تردد و زندگی کند زیرا بار روانی و نگاه جامعه معلول را از استفاده خدمات ویژه منع می کند.

وی افزود: اگر تمامی ساختمانهای دستگاههای دولتی و غیر دولتی، پیاده روها، مترو، اتوبوس، پارکها و... مناسب سازی شود دیگر معلول احساس انزوا نکرده و می تواند همانند دیگر اقشار جامعه در شهر تردد کند.

کرباسی گفت: سازمان بهزیستی از عملکرد تمامی دستگاههای مسئول در حوزه مناسب سازی هیچگونه رضایتی نداشته و پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون حمایت از معلولان هنوز هیچ معلولی نمی تواند برای استفاده از خدمات دولتی و غیردولتی در سطح شهر تهران و سایر شهرهای کشور تردد کند.