به گزارش خبرگزاری مهر، در این غرفه محققینی از سوی پژوهشکده علوم وحیانی معارج پاسخگوی مراجعین هستند.



همزمان با برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، در شبهای ماه مبارک رمضان سه نشست تخصصی از سوی بنیاد علوم وحیانی اسراء برگزار می‌ شود که نخستین نشست پنجشنبه 28 مرداد مصادف با هشتم ماه مبارک رمضان با عنوان "بررسی منظومه فکری آیت‌الله جوادی آملی" با حضور حجت‏الاسلام اسلامی و حجت‌الاسلام مصطفی‌پور است .

دومین نشست با عنوان "همتایی قرآن و عترت" 6 شهریور مصادف با 15 ماه مبارک رمضان با حضور حجت‌الاسلام حیدری‌فر و همچنین سومین نشست 21 شهریور مصادف با 23 رمضان المبارک با حضور حجت‌الاسلام مصطفی‌پور با موضوع "همتایی قرآن، برهان و عرفان" برگزار می شود.



هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم همه روزه از ساعت 17 تا 24 و در روزهای تعطیل از ساعت 14 تا 24 در مصلای تهران پذیرای بازدیدکنندگان است.

