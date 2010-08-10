850 میلیارد تومان برای راه های کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن‌نیا شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی معاونین راهداری و راهسازی منطقه پنج کشور در ساری افزود: 93 درصد حمل و نقل بار و مسافر در کشور از طریق جاده است که ۸۵ درصد آن در ۲۵ هزار کیلومتر راه‌های شریانی سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۸۹ از محل اعتبارات ملی و استانی ۸۵۰ میلیارد تومان برای ارتقاء کمی و کیفی راه‌های موجود هزینه می‌شود، تصریح کرد: این اعتبارات برای حل مشکلات کوتاه مدت، میان مدت برای ارتقا و ایمن‌ کردن راه‌ها صرف می‌شود.

معاون راهداری و هماهنگی امور استان‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تامین منابع برای فعالیتهای راهداری را از ضرورت این بخش برشمرد و گفت: سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه‌های کشور نیاز داریم که با توجه اختصاص حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیازها و رابطه بین نیازها مشخص می‌شود.

وی در مورد توسعه راهدارخانه‌های کشور گفت: در حال حاضر ۴۵۰ راهدارخانه ثابت در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰۰ راهدارخانه موقت است که امسال قصد داریم ۵۰ راهدارخانه ثابت و سیار در طول راه‌های کشور ایجاد کنیم تا در راستای بهسازی راهدارخانه‌های موجود اقدام شود.

حسن‌نیا از به روز شدن سیستم‌های خدماتی راهدارخانه‌های کشور خبر داد و افزود: در سال گذشته دو دستگاه هواشناسی جاده‌ای در محور هراز نصب شد که این دستگاه هواشناسی اطلاعات شروع یخبندان‌ها را از قبل به کاربران اعلام می‌کند.

وی در مورد قرار گرفتن قیر در سبد بورس کشور نیز اظهار داشت: افزایش قیمت قیر مشکلاتی را برای پروژه‌های راهسازی ایجاد کرده است که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان باید در هزینه‌های پروژه‌های راهسازی تامین شود که تاکنون برای این بخش تمهیدی در نظر گرفته نشده است.

حسن‌نیا یادآور شد: تامین هزینه قیر موجب کندی اجرای پروژه‌های راهسازی شده است که در این زمینه باید مسئولان استانی و کشوری برنامه‌ریزی کنند تا نبود قیر و عدم تامین هزینه آن مشکلاتی را برای اجرای پروژه‌های راه و ترابری ایجاد نکند.

همایش منطقه ای راهداری منطقه ۵ کشور با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مسئولان راه و ترابری استانهای تهران، گلستان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و مازندران در شهرستان ساری برگزار شد.