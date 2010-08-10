به گزارش خبرنگار مهر، سوم مردادماه 1389 امین تارخ دبیر کمپین گردهمایی امنیت شغلی و سخنگوی خانه سینما در نشستی رسانه‌ای برنامه‌های خانه سینما برای برگزاری مراسمی را اعلام کرد که قرار بود از امنیت شغلی و حرفه‌ای اهالی سینما حمایت کند. انتشار این خبر با استقبال اولیه اهالی سینما همراه شد و واکنشهای مثبتی در فضای رسانه‌ها به وجود آمد.

اواخر سال 88 محمدمهدی عسگر پور مدیرعامل خانه سینما از تلاش این تشکل صنفی برای حل مشکلات معیشتی اهالی سینما صحبت کرده بود. وی پیشتر هم در گفتگوهای مختلف بیان کرده بود که سینماگران ایرانی نیازمند برنامه‌های حمایتی بیشتری برای تامین دغدغه‌های مالی‌شان هستند. همه گفتگوها و اظهارنظرها نشان از این بود که این گردهمایی با هدف صنفی و به دور از حاشیه و جنجال برگزار می‌شود. فرهاد توحیدی دبیر جشن چهاردهم نیز در صحبتهایش تلاش می‌کرد شائبه ها را کمرنگ کند.

در نامه‌ای که نیمه مردادماه امسال منتشر شد ، سینماگران موافق برگزاری این مراسم در حرکتی جمعی از این اقدام خانه سینما حمایت کردند. نامهای زیر پای این نامه بود: بهرام بیضایی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود کیمیایی، کیانوش عیاری، مجید مجیدی احمدرضا درویش، لیلا حاتمی، رضا کیانیان، رضا میرکریمی، ابراهیم حاتمی‌کیا، محمد علی سجادی کاموزیا پرتوی ناصر تقوایی محمد بزرگ نیا، امین حیایی، یدالله صمدی سیروس الوند، فریدون جیرانی و... . این نامه نشان می‌داد که سینماگران برای حضور در این گردهمایی برنامه دارند.

سپس جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز 16 مردادماه و در حالی که دو روز به برگزاری مراسم باقی مانده بود ، چنین گفت: تصور من این است که این موضوع باز دستاویز رفتارهای سیاسی بعضی آقایان شده که باید عزیزان و همکاران ما هوشیار باشند. موضوع امنیت شغلی با یک گردهمائی حل نمی‌شود بلکه حداقل کار تشکیل کارگروههای کارشناسی است تا نسبت به نحوه عملی شدن آن به راه حلها بیندیشند و گروهی هم پیگیری کند تا این موضوعات از طریق مجلس، دستگاههای دولتی ذیربط به سرانجام خود برسد.

شاید این گونه بود که معاونت سینمایی مخالفت خود را با برگزاری این مراسم اعلام کرد. شمقدری در بخش‌ دیگری از صحبتهایش گفت: آمریکا و اذناب داخلی‌اش درصدد هستند جو بی‌اعتمادی و ناامنی را در کشور دامن بزنند. آنها این روزها تلاش می‌کنند با غوغاسالاری و هیاهوی رسانه‌ای تأثیرات قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت را به رخ جهانیان و افکار عمومی بکشانند و چون دستشان خالی است و نظام قدرتمندانه به تدبیر امور داخلی و خارجی خود شتاب بیشتری داده است آنها درصدد هستند از طریق بعضی تحرکات و بعضی اظهارنظرات، مصادیقی بر تأثیرات تحریمها بر جامعه ایرانی ارائه دهند. سینماگران ایرانی جزو قشر زحمتکش و در عین حال وفادار به نظام هستند نباید رفتار و اهداف عده معدودی چهره آنان را در نزد مسئولان و مردم مخدوش سازد.

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان صحبتهایش گفت: ما نیازمند آغاز فصل جدیدی در فعالیت خانه‌سینما هستیم. دوره‌ای که حقیقتاً به اصلاح امور و ساماندهی معیشتی، شغلی و رفاهی هنرمندان سینما پرداخته شود نه آن که اجازه دهیم بعضی بسان یک حزب سیاسی خانه سینما را درگیر مشکلات ناشناخته و غیرضرور دنیای سیاست و جناح بازیهای صاحبان قدرت کنند.

در یکی دو روز مانده به برگزاری مراسم ، تب و تاب اظهارنظرها و صف بندیها بالا گرفت و موافقان و مخالفان مراسم نیز به دفاع از مواضع خود پرداختند. همایون اسعدیان تهیه‌کننده و کارگردان سینما در اظهارنظری درباره مراسم گفت: این تجمع علی‌رغم اینکه بعضی‌ها علاقمند هستند آن را به مسایل دیگر ربط دهند دقیقا برای امنیت صنفی اعضای خانه سینماست و حضور تک‌تک اعضا نشان‌دهنده همدلی آنهاست. گاهی لازم است اعضای صنوف خانه سینما که تعدادشان هم زیاد است با چنین دیدارها و حرکتهای مشترکی که انجام می‌دهند این همدلی را در هم به وجود آورند و امیدوارم این مراسم به شکل آبرومندی با حضور کلیه دوستان برگزار شود.

ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما و تلویزیون هم یکی از کسانی بود که از خانه سینما انتقاد کرد: "خانه سینما بیش از 4000 نفر عضو دارد. چند نفری در خانه سینما هستند که ممکن است از جریان برانداز به حساب آیند که با آنها برخورد نشده است و توانسته‌اند به عنوان حزب در خانه سینما فعالیت کنند. ولی اکثر اعضای آن‌ طرفدار کشور هستند. این چند نفر حسابشان از خانه سینما جدا است."

سرانجام یکروز مانده به برگزاری مراسم، شورای مرکزی اتحادیه تهیه‌کنندگان در بیانیه‌ای آشکارا مخالفت خود را با برگزاری مراسم اعلام کرد: "اهل سینما می‌دانند که شرایط کنونی سینما چیست. تعجب شورای مرکزی اتحادیه برخورد غیرحرفه‌ای و احساسی ارکان اصلی خانه سینما است. چه شده است که هیئت‌ مدیره خانه سینما دغدغه امنیت شغلی و شعار بیمه را می‌دهد آیا در این شرایط حساس جامعه که باید خانه سینما در جهت تعامل و یکپارچگی و به هم پیوستن خانه سینما و مجموعه مدیران تلاش کند چه شده که این همه تلاش و امکانات بیت‌المال را صرف اختلاف و نفاق می‌کند".

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "اعضای شورای مرکزی اتحادیه بر این باورند که خانه سینما در هماهنگ کردن صنوف و یکپارچه کردن آنان ناتوان است و این ناتوانی را می‌خواهد با جلساتی اینچنینی لاپوش بگذارد آیا می‌دانید آب در آسیاب دشمن ریختن جرمش در مقابل مردم هنردوست نابخشودنی است؟! آیا می‌دانید جمع کردن تعدادی از اعضای سینما در یک محل کوچک و بوق کردن این جلسه برای مردم که دوستدار هنرمندان هستند چه عواقبی دارد؟ "

به هر حال ، جدای از قضاوت در مورد واکنش سلیقه های مختلف صنفی یا سیاسی و رسانه ای ، پرونده برگزاری گردهمایی امنیت شغلی سینماگران در حالی بسته می‌شود که مشکلات معیشتی سینماگران همچنان ادامه دارد. شاید بهترین راه حل برای پایان دادن به این بحران همکاری معاونت سینمایی و هیئت مدیره خانه سینما است ، دو پیکره ای مهم از دستگاه سیاستگذار و نهاد صنفی سینمای مملکت که متاسفانه و به هر دلیل در ماههای اخیر متاسفانه رودرروی هم ایستاده‌اند. در حالی که باید در کنار هم برای درخشش سینمای ایران اسلامی قرار گیرند. آیا بهتر نیست به جای قهر و مقصر ، راه گفتگو را برگزید؟ چرا که همین اختلاف نیز باب میل بدخواهان است.

به گزارش مهر ، مراسم گردهمایی امنیت شغلی که قرار بود امروز 18 مردادماه در خانه سینمای شماره دو برگزار شود لغو شد. هیئت مدیره خانه سینما با انتشار نامه‌ای در این باره توضیح داد: می‌خواستیم در خانه سینما گرد هم جمع شویم تا از فقدان امنیت شغلی سخن بگوئیم. اما ناچار از لغو گردهمایی شدیم.