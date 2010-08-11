بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمتر از 100 روز به آغاز بازیهای آسیایی گوانگجو باقی مانده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه دیگر دغدغهای بابت آمادهسازی کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جهانی نوجوانان نداریم، از این به بعد و به خصوص پس از پایان مسابقات سنگاپور تمام تمرکز خود را به کاروان اعزامی به چین معطوف میکنیم.
وی ادامه داد: البته تا همین امروز به طور همزمان پیگیر مسائل مربوط به سنگاپور و چین بودهایم. اما از این به بعد زمان بیشتری را صرف ورزشکاران آسیایی و رسیدگی به مسائل آنها میکنیم. به خصوص اینکه زمان زیادی تا بازیها باقی نمانده اما هنوز نیمی از بودجه لازم را دریافت نکردهایم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن بیان اینکه رایزنیها و نامه نگاریهای لازم برای دریافت 10 میلیارد تومان بودجه باقی مانده ویژه بازیهای آسیایی انجام شده است، تصریح کرد: با وجود اینکه نیمه اول این بودجه را هم با تاخیر زیاد دریافت کردیم، اجازه ندادیم خلل آنچنانی در برنامههای تیمهای آسیایی ایجاد شده و آنها متحمل آسیب مالی شوند. به باقی مانده بودجه نیاز داریم اما نه در هر زمانی!
افشارزاده تاکید کرد: 10 میلیارد تومان بودجه باقی مانده باید پرداخت شود. آنهم تا پایان مردادماه و نه دیرتر از آن. اگر این مبلغ دیرتر از این و در ماه آینده به دستمان برسد، اصلا به دردمان نمیخورد.
وی با بکارگیری این جمله که "ورزش آهن نیست که در کوره خیلی سریع ذوب شود"، خاطرنشان کرد: بودجه کارگشای مشکلات است اما نه همیشه؛ اگر قرار باشد بودجه را دیرتر از امروز و ماه آینده دریافت کنیم، فایدهای ندارد چون دیگر زمانی نداریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. حتی اگر در کوره و خیلی فشرده کار کنیم. چون ورزش، آهن نیست.
* پس از پایان بازیهای آسیایی مسئولیت پاسخگویی به نتایج کمیته ملی المپیک است یا سازمان تربیت بدنی؟ چرا که معمولا پس از بازیها هر یک از این نهادها مسئولیت پاسخگویی را به گردن دیگری میاندازد!
افشارزاده در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر ابراز امیدواری که با وجود همه مشکلات عملکرد کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی به قدری خوب باشد که اصلا دلیلی هم برای واگذاری مسئولیت به دیگری وجود نداشته باشد. خصوصا اینکه هیچ تضاد نظری و اختلافی میان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک وجود ندارد.
* در مورد مجلس و اینکه پس از پایان رویدادهای آسیایی و المپیک و به خصوص در صورت ناکامی اقدام به بررسی برای تهیه گزارش میکند، چه نظری دارید؟
دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال گفت: با حضور و نظرخواهی مجلسیها مشکلی ندارم اما مخالف این هستم که فقط پس از مسابقات خود را مسئول بدانند و به ورزش ورود کنند. اگر مجلسیها قصد ورود به ورزش دارند باید پیش از بازیها هم این کار را انجام دهند، ورود کنند، مشکلات را بررسی کنند، راهکار ارائه دهند و به خصوص برای تامین بودجه کاری انجام ندهند.
" ظاهرا مجلسیها در کمین ورزش هستند تا فقط پس از رقم خوردن ناکامیها وارد صحنه شوند؟ " دبیر کل کمیته ملی المپیک که تجربه بالایی برای حضور در رویدادهای بین المللی و رقم خوردن چنین نتایجی دارد، در پاسخ به این اظهار نظر مهر تنها خندید و پاسخش را به بعد موکول کرد!
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