بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمتر از 100 روز به آغاز بازی‏های آسیایی گوانگجو باقی مانده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه دیگر دغدغه‎ای بابت آماده‎سازی کاروان اعزامی به بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان نداریم، از این به بعد و به خصوص پس از پایان مسابقات سنگاپور تمام تمرکز خود را به کاروان اعزامی به چین معطوف می‎کنیم.

وی ادامه داد: البته تا همین امروز به طور همزمان پیگیر مسائل مربوط به سنگاپور و چین بوده‎ایم. اما از این به بعد زمان بیشتری را صرف ورزشکاران آسیایی و رسیدگی به مسائل آنها می‎کنیم. به خصوص اینکه زمان زیادی تا بازی‎ها باقی نمانده اما هنوز نیمی از بودجه لازم را دریافت نکرده‎ایم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن بیان اینکه رایزنی‎ها و نامه نگاری‎های لازم برای دریافت 10 میلیارد تومان بودجه باقی مانده ویژه بازی‎های آسیایی انجام شده است، تصریح کرد: با وجود اینکه نیمه اول این بودجه را هم با تاخیر زیاد دریافت کردیم، اجازه ندادیم خلل آنچنانی در برنامه‎های تیم‎های آسیایی ایجاد شده و آنها متحمل آسیب مالی شوند. به باقی مانده بودجه نیاز داریم اما نه در هر زمانی!

افشارزاده تاکید کرد: 10 میلیارد تومان بودجه باقی مانده باید پرداخت شود. آنهم تا پایان مردادماه و نه دیرتر از آن. اگر این مبلغ دیرتر از این و در ماه آینده به دستمان برسد، اصلا به دردمان نمی‎خورد.

وی با بکارگیری این جمله که "ورزش آهن نیست که در کوره خیلی سریع ذوب شود"، خاطرنشان کرد: بودجه کارگشای مشکلات است اما نه همیشه؛ اگر قرار باشد بودجه را دیرتر از امروز و ماه آینده دریافت کنیم، فایده‎ای ندارد چون دیگر زمانی نداریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. حتی اگر در کوره و خیلی فشرده کار کنیم. چون ورزش، آهن نیست.

* پس از پایان بازی‎های آسیایی مسئولیت پاسخگویی به نتایج کمیته ملی المپیک است یا سازمان تربیت بدنی؟ چرا که معمولا پس از بازی‎ها هر یک از این نهادها مسئولیت پاسخگویی را به گردن دیگری می‎اندازد!

افشارزاده در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر ابراز امیدواری که با وجود همه مشکلات عملکرد کاروان اعزامی به بازی‎های آسیایی به قدری خوب باشد که اصلا دلیلی هم برای واگذاری مسئولیت به دیگری وجود نداشته باشد. خصوصا اینکه هیچ تضاد نظری و اختلافی میان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک وجود ندارد.

* در مورد مجلس و اینکه پس از پایان رویدادهای آسیایی و المپیک و به خصوص در صورت ناکامی اقدام به بررسی برای تهیه گزارش می‏کند، چه نظری دارید؟

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال گفت: با حضور و نظرخواهی مجلسی‎ها مشکلی ندارم اما مخالف این هستم که فقط پس از مسابقات خود را مسئول بدانند و به ورزش ورود کنند. اگر مجلسی‎ها قصد ورود به ورزش دارند باید پیش از بازی‌ها هم این کار را انجام دهند، ورود کنند، مشکلات را بررسی کنند، راهکار ارائه دهند و به خصوص برای تامین بودجه کاری انجام ندهند.

" ظاهرا مجلسی‎ها در کمین ورزش هستند تا فقط پس از رقم خوردن ناکامی‏ها وارد صحنه شوند؟ " دبیر کل کمیته ملی المپیک که تجربه بالایی برای حضور در رویدادهای بین المللی و رقم خوردن چنین نتایجی دارد، در پاسخ به این اظهار نظر مهر تنها خندید و پاسخش را به بعد موکول کرد!