به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز دوشنبه در دیدار «مالام باسای سانها» رئیس جمهور گینه بیسائو و هیئت همراه با اشاره به استقبال ایران از گسترش روابط با کشورهای اسلامی افزودند: اگر این همکاری بین دولتها و ملتهای مسلمان به نحو شایسته ای تحقق یابد همه مسلمانان دنیا از آن بهره خواهند برد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت منطقه آفریقا خاطرنشان کردند: دستهای دخالت گر استعمار در طول سالهای متمادی مشکلات فراوانی را برای آفریقا و غرب این قاره به وجود آورد اما امروز ملتها بیدار شده اند و در پی زمینه های همکاری با یکدیگر هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به استقبال ایران از همکاری با کشورهای آفریقایی افزودند: ایران برخلاف استعمارگران می تواند به عنوان یک کشور دوست و برادر به توسعه کشور شما و منطبق با منافع ملی کمک کند.

ایشان به دستاوردهای علمی و صنعتی ایران بعد از انقلاب اسلامی اشاره و خاطرنشان کردند: این پیشرفتها به برکت روحیه اسلامی و خودباوری ملی که ارمغان امام خمینی (ره) بود، بوجود آمد و هر ملتی که خود را باور کند و وارد میدان کار و تلاش شود به چنین پیشرفتهایی خواهد رسید.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان بر اهمیت امنیت و آرامش در آفریقا و غرب این قاره و پیشرفت و آبادانی آن تأکید کردند.

در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور هم حضور داشت رئیس جمهور گینه بیسائو گفت: در مدت حضور خود در ایران از نزدیک با برخی پیشرفتها و توانمندیهای علمی و صنعتی ایران آشنا و شگفت زده شدم.

مالام باسای سانها افزود: این پیشرفتهای حیرت آور، و توانایی های ملت ایران، افتخاری برای ملتها به شمار می آید و ما از این فرصت، برای گسترش بیش از پیش روابط استفاده کردیم.



