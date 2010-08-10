محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرطرفدارترین رشته های کنکور طی سالهای اخیر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی شامل رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری و مهندسی صنایع می شود.

وی اظهار داشت: در گروه آزمایشی علوم تجربی نیز شامل پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و در گروه آزمایشی علوم انسانی شامل حقوق، روانشناسی و حسابداری می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این رشته ها هر سال پرطرفدارترین رشته های کنکور هستند، گفت: در این رشته ها پذیرش پس از کسر سهمیه 40 درصد رزمندگان به صورت 60 درصد بومی و40 درصد آزاد صورت می ‌گیرد.

وی افزود: در صورت عدم تکمیل ظرفیت اختصاصی به سهمیه رزمندگان، باقیمانده ظرفیت به صورت 50 درصد بومی و50 درصد آزاد به داوطلبان اختصاص می یابد.



سرورالدین گفت: این در حالی است که در سایر رشته‌های کنکور تخصیص ظرفیت پس از کسر سهمیه 40 درصد رزمندگان به صورت 80 درصد بومی و20 درصد آزاد انجام می ‌شود و در صورتی که ظرفیت اختصاصی به سهمیه رزمندگان تکمیل نشود، باقیمانده ظرفیت به داوطلبان بومی اختصاص می یابد.