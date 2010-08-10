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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۷

پرطرفدارترین رشته‌های کنکور/ نحوه پذیرش در رشته‌های پرطرفدار

پرطرفدارترین رشته‌های کنکور/ نحوه پذیرش در رشته‌های پرطرفدار

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام لیست رشته های پرطرفدار کنکور در رشته های علوم پزشکی، علوم ریاضی و علوم انسانی در سالهای اخیر گفت: نحوه پذیرش دانشجو در این رشته ها به صورت 60 درصد بومی و 40 درصد آزاد خواهد بود.

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرطرفدارترین رشته های کنکور طی سالهای اخیر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی شامل رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری و مهندسی صنایع می شود.

وی اظهار داشت: در گروه آزمایشی علوم تجربی نیز شامل پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و در گروه آزمایشی علوم انسانی شامل حقوق، روانشناسی و حسابداری می شود.
 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این رشته ها هر سال پرطرفدارترین رشته های کنکور هستند، گفت: در این رشته ها پذیرش پس از کسر سهمیه 40 درصد رزمندگان به صورت 60 درصد بومی و40 درصد آزاد صورت می ‌گیرد.
 
وی افزود: در صورت عدم تکمیل ظرفیت اختصاصی به سهمیه رزمندگان، باقیمانده ظرفیت به صورت 50 درصد بومی و50 درصد آزاد به داوطلبان اختصاص می یابد.
 
سرورالدین گفت: این در حالی است که در سایر رشته‌های کنکور تخصیص ظرفیت پس از کسر سهمیه 40 درصد رزمندگان به صورت 80 درصد بومی و20 درصد آزاد انجام می ‌شود و در صورتی که ظرفیت اختصاصی به سهمیه رزمندگان تکمیل نشود، باقیمانده ظرفیت به داوطلبان بومی اختصاص می یابد.
کد مطلب 1131129

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