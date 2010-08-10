اسرائیل 80 کلاهک اتمی دارد / پاکستان و هند در حال افزایش سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه نیشن چاپ پاکستان و تایمز هند، "هانس کریستنسن" مدیر اطلاعات هسته ای فدراسیون دانشمندان آمریکایی گفت : گرچه هند قبل از پاکستان اقدام به آزمایش اتمی کرد، اما تعداد کلاهک ها و مواد هسته ای پاکستان در مقایسه با هند بیشتر است.

وی همچنین اعلام کرد : پاکستان از سیستمهای حمل بهتری برای اینگونه سلاحها برخوردار است.

وی افزود : هیچ کدام از این دو قدرت نمی توانند ادعایی اخلاقی در زمینه هسته ای داشته باشند؛ هر دو آنها در حال افزایش زرادخانه های خود هستند. هر دو در حال تولید مواد شکاف پذیر بیشتر برای تسلیحات اتمی هستند، و هر دو در حال تنوع بخشیدن به ابزارها و شیوه ها برای تولید تسلیحات و توسعه برد هستند.

بر اساس فهرست و بر آورد سال 2010 ، این دانشمند آمریکایی تعداد کلاهکهای هند را 60 تا 80 و تعداد کلاهکهای پاکستان را 70 تا 90 مورد بر آورد می کند که این رقم تقریباً برابر با اسرائیل است که آنها هم 80 کلاهک دارند با این تفاوت که اسرائیل 40 سال قبل آغاز کرده و پاکستان و هند تنها 12 سال است که شروع به اتمی شدن کرده اند.

در گزارشی که از کلاهکهای هسته ای دیگر کشورها 1945- 2010 از سوی "رابرت نوریس" و "کرستنسن" تهیه شده روسیه با 12 هزار کلاهک در راس دارندگان کلاهک های هسته ای قرار دارد. آمریکا با 9 هزار و 400، فرانسه با 300، چین با 240، انگلیس با 225 کلاهک و اسرائیل با 60 تا 80 کلاهک اتمی در رده های بعدی قرار دارند.

در این گزارش همچنین عنوان شده است که هند مواد شکاف پذیر لازم برای ساخت تا 105 کلاهک اتمی و پاکستان برای 90 کلاه را دارد.

در این گزارش اعلام شده است که تسلیحات راهبردی چین برای استفاده در منطقه است و زرادخانه هسته ای غیر استراتژیک این کشور هم هنوز نامشخص است و این کشور مجموع کلاهکهای موشکهای بالستیک دور برد خود را از 50 فروند به 10 فروند تا 15 سال آینده افزایش خواهد داد.