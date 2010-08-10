فرار مغزها نگرانی بزرگ تل آویو / تشکیل 30 مرکز برای حفظ نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، در همین رابطه دانشگاه های رژیم اسرائیل نیز مراکزی را برای جذب نخبگان و همچنین همکاری های بین المللی دایر می کنند.

در همین رابطه 4 مرکز نخبگان تا پایان سال جاری میلادی در سرزمینهای اشغالی دایر می شود که در هر یک از آنها بین 15 تا 30 دانشمند مشغول به کار می شوند.

هزینه ساخت هر یکی از مراکز یک میلیارد و 500 میلیون شیکل(واحد پول رژیم صهیونیستی) است.

بر اساس این گزارش، دانشمندانی که از کشورهای دیگر به سرزمین های اشغالی بازمی گردند و در مراکزنخبگان مشغول به کار می شوند درازای هر پروژه تحقیقاتی دو میلیون شیکل دریافت می کنند .

علاوه بر این این افراد می توانند تحقیقات خود را در اختیار موسسات اسرائیلی قرار دهند و فدراسیون دانشمندان رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که به هر محققی 200 هزار شیکل پرداخت می کند.

بر اساس این گزارش، تحقیقاتی که این افراد باید انجام دهند بر اساس نیازهای تل آویو خواهد بود.