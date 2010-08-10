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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

برای ‌دیدار با تیم ایران؛

اسامی بازیکنان ارمنستان اعلام شد/ دو بازیکن لیگ برتر ایران در تیم میناسیان

اسامی بازیکنان ارمنستان اعلام شد/ دو بازیکن لیگ برتر ایران در تیم میناسیان

از سوی کادرفنی تیم فوتبال ارمنستان اسامی بازیکنان این تیم برای دیدار تدارکاتی با تیم ایران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "واردان میناسیان" اسامی 16 بازیکن نهایی تیم ارمنستان را برای دیدار با تیم ملی ایران اعلام کرد که در بین نفرات دعوت شده، آرتور یدیگاریان (پاس همدان) و لوون پاچاکیان (صنعت نفت آبادان) در لیگ ایران بازی می‌کنند، البته گئورگ کاسپاروف دروازه بان این تیم هم پیشینه حضور در لیگ ایران و بازی در تیم‌های پاس تهران و راه آهن را دارد.

همچنین روبرت آرزومانیان مدافع و یورا موویسیان مهاجم تیم ارمنستان عضو تیم اروپایی راندرز دانمارک هستند ولی سایر نفرات این تیم در لیگ داخلی ارمنستان به میدان می‌روند.

هنریک مخیطاریان و آرتاک داشیان هم که در لیگ اوکراین بازی می کنند، بزرگ ترین غایبان این تیم اروپایی برابر ایران هستند. ضمن اینکه یورا موویسیان عضو تیم زیر 23 سال ارمنستان بوده و در بازی با تیم ایران نخستین بازی ملی اش را برگزار خواهد کرد.

اسامی بازیکنان تیم ارمنستان برای دیدار با ایران به شرح زیر است:
دروازه‌بان‌ها:
گئورگ کاسپاروف(میکا) و استپان قازاریان(بانانز)

مدافعان:
سارگیس هووسپیان(پیونیک)، روبرت آرزومانیان(راندرز دانمارک)، آرتور ووسکانیان(بانانز)، آقوان امکرچیان(میکا) و آرارات آراکلیان(بانانز)

هافبک‌ها:
آرتور یدیگاریان(پاس همدان)، دیوید مانویان(پونیک)، دیوید گرگوریان(اولیس)، مارکوس پیزلی(پونیک)، لوون پاچاکیان(صنعت نفت آبادان) و سرگئی کارپتیان(بانانز)

مهاجمان:
ادگار مانوچاریان(پونیک)، سامول ملکانیان(بانانز) و یورا موویسیان(راندرز دانماک)

کد مطلب 1131150

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