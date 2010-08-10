شش هزار تن دانه روغنی زیتون در گلستان تولید شد

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: قبل از اجرای طرح توسعه کشت زیتون در استان تنها 45 هکتار باغ زیتون وجود داشت که با اجرای طرح، سطح آن به 15 هزار هکتار افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: این استان از نظر توسعه کشت زیتون در مقام دوم و در زمینه تولید رتبه پنجم کشور را دارد.

وی سرارنه مصرف زیتون در ایران را 130 گرم و سرانه کنسرو را 450 گرم اعلام کرد و گفت: این رقم در جهان به ترتیب 500 و 245 گرم است.

جعفری بیان داشت: یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، تامین بخشی از نیاز کشور به روغن بناتی با توجه به واردات 80 درصدی آن است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان کرد: کشت زیتون با هدف حفظ منابع آب و خاک، حاصلخیزی عرصه های مستعد به توسعه کشاورزی پایدار کمک می کند.

وی تولید و تامین بخش عمده ای از روغن خوراکی مورد نیاز را از اهداف اصلی اجرای این طرح اعلام کرد و گفت: اشتغال مولد، نیاز آبی کمتر، مقاوم بودن به عوامل نامساعد محیطی، قابلیت کشت در اراضی کم بازده و شیبدار و افزایش نفوذ آب زیرزمینی از مزایای این طرح است.

وی یادآور شد: زیتون دارای خواص درمانی فراوانی است و برگ آن با اثر مقوی، درمان کننده فشار خون و زخمهای عفونی است، روغن زیتون، سوزش و درد ناشی از سوختگی را تسکین داده و پوست و برگ آن دارای خواص تب بری است.

وی افزود: همچنین روغن آن دفع کننده سنگ کلیه صفر است و برای رفع سرفه های خشک مفید است و مصرف روزانه آن از امراض قلبی و سرطان جلوگیری می کند.

جعفری گفت: یکی از درختان پراهمیت، بامیوه سرشار از روغن و مواد غذایی باارزش زیتون است که کاشت آن در دنیا سابقه ای دیرینه دارد.