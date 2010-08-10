چهاردهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه این جشنواره امسال زیر نظر مستقیم معاونت تولید کانون پرورش فکری ک.دکان و نوجوانان فعالیت می‌کند و قرار است تمامی آثار منتشر شده در این حوزه طی سال‌های 1387 و 1388 توسط این دبیرخانه به گروه‌های انتخاب و داوری سپرده شود.

این گروه‌ها در رشته‌های داستان، شعر، ترجمه، علمی و تصویرگری دو سال فعالیت فعالان این حوزه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا برترین آثار، همزمان با برگزاری جشنواره معرفی شود.

دفتر جشنواره کتاب کودک و نوجوان از همه علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره دعوت کرده است تا سه نسخه از کتاب‌های چاپ اول خود را تا تاریخ 10 مهر 1388 به نشانی تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دبیرخانه جشنواره‌ها، کدپستی 1415613144 ارسال کنند.

این جشنواره نیمه دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جشنواره‌های کتاب و مطبوعات کودک و نوجوان هر دو سال یک‌ بار توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.