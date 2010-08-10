پیشنهاد رسمی شدن دوره پیش دبستانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبات کارگروه تخصصی آموزش دوره ابتدایی که در گردهمایی روسای آموزش و پرورش استانها برگزار شد گفت: همچنین در ادامه تصویب این طرح در کارگروه پیش دبستانی مقرر شد تا محتوای روش تدریس مناسب برای نیروهای شاغل در این دوره تهیه شود تا کیفیت این دوره نسبت به زمان حاضر افزایش یابد.

قربان با بیان اینکه محتوای دروس در دوره پیش دبستانی نیز برای اولین بار به شکل رسمی تهیه می شود، گفت: قرار شد مدیران کل آموزش و پرورش استانها در هر استانی کمیته محتوای تولید دروس پیش دبستانی را ایجاد و نتیجه کار خود را برای بررسی و ویرایش نهایی به وزارت آموزش و پرورش ارسال کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را یکی دیگر از مصوبات این کارگروه عنوان کرد و گفت: قرار شد با تکیه بر آمار دقیق کودکان در سن تحصیل از طریق مراکز ثبت احوال در استانها، آن دسته از کودکانی که به هر دلیلی برای ثبت نام مراجعه نمی کنند شناسایی و با ارائه خدمات ویژه تحصیل خود را آغاز کنند.