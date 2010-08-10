بازیگران "چشم" مقابل دوربین رفتند

به گزارش خبرنگارمهر،70 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی «چشم» انجام شده و فیلمبرداری در لوکیشن خیابان قائم مقام فراهانی به پایان رسیده است. طی چند روز آینده گروه به لوکیشن های مختلفی خواهند رفت که چند خیابان از جمله لوکیشن‌های آینده این فیلم خواهند بود.

تدوین نیز همچنان به طور همزمان با فیلمبرداری توسط حسین غضنفری در حال انجام است و بزودی ساخت موسیقی نیز با مشخص شدن آهنگساز آغاز خواهد شد.

مهدی احمدی، لادن مستوفی، افسانه پاکرو، نازنین فراهانی، سیاوش چراغی پور، حمید شریف زاده، مونیا جمال پور، سامان ارسطو، حشمت آرمیده، صدف احمدی، یگانه خداپرست، مبینا آتشی، رزیتا بهمنش و... از بازیگران اصلی این فیلم هستند که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رستمی رفته اند."چشم" برای نمایش در جشنواره فیلم فجر سال جاری در حال تولید است.

سایر عوامل اصلی این فیلم نیز عبارتند از: نویسندگان: شاهد سلطانی‌آزاد، حمیدرضا سلیمی، مدیر فیلمبرداری: شاپور پورامین، صدابردار: محمد امامی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: محسن بابایی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سحر صباغ‌سرشت، دستیار دوم کارگردان: هیوا رستمی، منشی صحنه: یاسمن کفایتی، عکاس: ساتیار امامی، مدیر تولید: محمدحسن نجم و مشاور رسانه ای: امین داداشی.

