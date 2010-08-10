ترجمه صفارزاده از قرآن حکیم تجدید چاپ شد

جلال صفارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ترجمه خانم صفارزاده از قرآن توسط نشر کتاب پارس تجدید چاپ شده و در نمایشگاه بین‌المللی قرآن عرضه می‌شود.

به گفته وی ترجمه 1464 صفحه‌ای صفارزاده از قرآن حکیم که دو سال پیش منتشر شده بود، تیرماه امسال در جلد گالینگور و با قطع وزیری در 5000 نسخه دوباره به زیر چاپ رفته است و در نمایشگاه قرآن عرضه می‌شود.

این نمایشگاه از 17 مرداد در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شده و تا 12 شهریور دایر است.

وی همچنین از احتمال چاپ مجموعه اشعار زنده‌یاد صفارزاده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: قصد دارم همه اشعار او را در یک کتاب به دست چاپ بسپارم تا در زمان سالگرد او (آبان ماه) منتشر شود.

برادر زنده‌یاد صفارزاده در ادامه از لاینحل ماندن مسائل حقوقی پیرامون واگذاری منزل این شاعر و مترجم قرآن به بنیاد فرهنگی بیداری خبر داد و گفت: متاسفانه وارثان مجازی که اخیراً سربرآورده‌اند، مشکلاتی را در این زمینه سبب شده‌اند و امکان حل حقوقی مسئله دشوار شده است.

طاهره صفارزاده شاعر، پژوهشگر و مترجم کشورمان دو سال پیش در تهران درگذشت. رهگذر مهتاب (۱۳۴۱)، چتر سرخ (به انگلیسی) (۱۳۴۷)، طنین در دلتا (۱۳۴۹)، سد و بازوان (۱۳۵۰)، سفر پنجم (۱۳۵۶)، حرکت و دیروز (۱۳۵۷)، بیعت با بیداری (۱۳۶۶)، مردان منحنی (۱۳۶۶) و دیدار با صبح (۱۳۶۶) از جمله آثار اوست.