شهید بابایی یک نیروی هوایی مقتدر بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور فرماندهان عالی رتبه ارتش و سپاه و نیز سردار وحیدی وزیر دفاع در مرکز آموزشهای شهید خضرایی نیروی هوایی برگزار شد، نخستین سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری "سید الاسرای ایران" نیز گرامی داشته شد.

امیر سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری که به مدت 18 سال در اسارت صدامیان بود در 19 مردادماه سال گذشته و پس از گذشت 10 سال از بازگشت به ایران بر اثر جراحات ناشی از مجروحیت به شهادت رسید.

در ابتدای این مراسم، امیر خلبان علی محمد نادری همرزم شهید سرلشگر بابایی به تشریح ویژگی های اخلاقی و نظامی و علمی شهید بابایی پرداخت و گفت: شهید بابایی دارای ابعاد مختلف شخصیتی بود. او نه تنها فرمانده برجسته و خلبانی شجاع و متفکری بلند بلکه او خود یک نیروی هوایی مقتدر بود.

وی تأکید کرد: از آنجایی که بعد از آزادسازی خرمشهر تمام روش پروازی نیروی هوایی ایران توسط دشمن لو رفته بود، شهید بابایی همراه با شهیدان اردستانی و ستاری روشی نو را طراحی کردند به گونه ای که ما در نیروی هوایی و روش دفاع و حمله به خودکفایی رسیدیم.

امیر خلبان نادری با اشاره به راه اندازی قرارگاه رعد توسط شهید بابایی تصریح کرد: طراحی های شهید بابایی به گونه ای بود که در عملیات کربلای 5 توانستیم 200 سورتی مأموریت هوایی را بدون اینکه گلوله ای به هواپیماهای ما اصابت کند را پشت سر بگذاریم.

همرزم شهید بابایی در پایان با بغضی فروخورده به بیان خاطره خود از نحوه شهادت شهید بابایی در عید قربان سال 66 پرداخت.

در ادامه این مراسم، امیر خلبان حسن چیت فروش طی سخنانی از ناشناخته بودن بسیاری از شهدای برجسته جنگ به ویژه شهید بابایی اظهار تأسف کرد و گفت: پس از فتح خرمشهر تمام سیستمهای جدید هوایی از سوی غرب در اختیار صدام قرار گرفت و شهید بابایی در این زمان با تمام مخالفتهای شدیدی که صورت گرفت دست به ابتکار بی نظیری برای ارتقای نیروی هوایی ایران زد.

رئیس دفتر مطالعات راهبردی نهاجا شهید بابایی را قوی ترین نابغه نظامی خواند و با اشاره به دیدگاه استراتژیک این شهید بزرگوار افزود: چه کسی جز شهید بابایی می توانست پایگاه هوای اصفهان را تعطیل کند و آن را به بوشهر منتقل کند؟ او در این زمان طراحی دشمن را برای از بین بردن صنعت نفت ایران و از بین بردن جزیره خارک به خوبی درک کرده بود لذا با تمام مخالفتها پایگاه هوایی اصفهان را به بوشهر منتقل کرد تا در کمترین زمان به مقابله با دشمن بپردازد.

امیر چیت فروش افزود: اگر جابجایی پایگاه هوایی نبود آیا ما می توانستیم موفقیت های مختلفی را از جمله انهدام 2 میراژ دشمن در یک روز را در کارنامه هوایی دوران دفاع مقدس داشته باشیم؟

وی با بیان اینکه شهید بابایی با طراحی خود استراتژیک دشمن را هدف قرار دارد، از اینکه اندیشه های راهبردی شهید بابایی در دفاع هوایی به کارگیری نمی شود اظهار تأسف کرد.

امیر خلبان چیت فروش در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خلبان لشکری تصریح کرد: شهید سرلشکر خلبان لشکری در اوج جوانی و قبل از آغاز رسمی تجاوز عراق به ایران به اسارت دشمن در آمد و قوی ترین افراد با تمام توان برای در هم شکستن مقاومت او طی 18 سال اسارت تلاش کردند اما نتوانستند او را به زانو درآوردند. حتی صدام به او وعده بهترین زندگی را در کشورهای اروپایی داد اما او مقاومت کرد.

در ادامه این مراسم، دکتر امیر خلبان حسین خلیلی از خلبانان برجسته دوران دفاع مقدس که انهدام 2 میراژ دشمن بعثی را در یک روز در کارنامه نظامی خود دارد، طی سخنانی موفقیت خود را مرهون آموزشها و طراحی های شهید بابایی دانست.

در ادامه دکتر سرلشکر حسین فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با گرمیداشت یاد و خاطره شهیدان خلبان بابایی و لشکری به قرائت ابیاتی از اشعار حضرت امام(ره) در توصیف قلب مؤمن پرداخت و گفت: قلب شهید بابایی و لشکری کمینگاه الهی بود.

وی شهید بابایی را مصداق روایت عمران بصری از امام صادق(ع) دانست و گفت: شهید بابایی یک اسطوره نیست که تفکر انسهایی او را برای الگوگیری ساخته باشند بلکه شهیدانی چون او واقعیت دارند که باید الگوهای برجسته نیروهای مسلح باشند.

در پایان این مراسم علاوه بر تجلیل از خانواده شهید بایایی و شهید لشکری، از امیر خلبان نادری، امیر محمود انصاری، امیر خلبان حسین خلیلی، امیر چیت فروش، مؤلفان کتاب" پرواز تا بی نهایت" در مورد شخصیت شهید بابایی و کارگردان و تهیه کننده مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" به بازیگری شهاب حسینی در نقش شهید بابایی با اهدای لوح تقدیر شد.