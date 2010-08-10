توضیحات وکیل دایی پیرامون ابهامات کمیته استیناف/ صدور رای به شنبه موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نشست دو ساعته عصر دیروز دوشنبه اعضای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که در غیاب سیدرضا افتخاری به ریاست علیرضا صالحی و با حضور سه عضو این کمیته شامل؛ سید سعید میردیلمی، رضا پورعرب و مجید شهیدی برگزار شد، اعضا بار دیگر ابهامات پرونده مذکور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این نشست که وکیل علی دایی نیز به جلسه استیناف دعوت شده بود، اعضا سئوالات لازم را در مورد جزئیات قرارداد و برداشت‌هایی که از متن آن وجود دارد را با وی مطرح کردند تا ابهامات موجود در خصوص این پرونده برطرف شود.

بررسی دو متمم قرارداد فدراسیون با علی دایی، تفسیر زمان آغاز سال دوم قرارداد و شروط مطرح شده در متن قرارداد از جمله موضوعات مورد بررسی در نشست اعضای کمیته استیناف بود.

با وجود روشن شدن بسیاری از ابهامات پرونده برای اعضای کمیته استیناف و رفع شبهات موجود در قرارداد منعقد شده، اعضا صدور رای این پرونده را به نشست فوق العاده روز شنبه موکول کردند.

علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی جزئیات این پرونده برای اعضا روشن شده و نکته مبهمی در مورد قرارداد تنظیمی وجود ندارد، اظهار داشت: با وجود محرز بودن تمامی جزئیات این قرارداد و تعداد کافی اعضا برای صدور رای، مقرر شد این امر تا جلسه روز شنبه به تعویق بیافتد و در نهایت رای جامع و کاملی پیرامون این پرونده صادر شود.

وی یادآور شد: البته پس از صدور رای طبق آیین نامه تا زمانی که رای صادر شده به طرفین دعوی ابلاغ نشود مجوز رسانه‌ای کردن آن را نخواهیم داشت اما پس از ابلاغ، این رای قابلیت انتشار عمومی را خواهد یافت.

علی دایی در شکایتی از فدراسیون فوتبال نسبت به دوره حضورش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال خواستار دریافت تمامی مطالبات خود طبق قرارداد سه ساله با فدراسیون فوتبال است. کمیته انضباطی در رای ابتدایی خود فدراسیون فوتبال را به پرداخت 450 میلیون تومان محکوم کرد اما این رای با اعتراض فدراسیون و علی دایی روبه‌رو شد تا پرونده مذکور در کمیته استیناف به جریان بیافتد.