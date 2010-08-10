کیت های جدید تشخیصی بزودی وارد بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمدحسین مدرسی افزود: 4 کیت جدید تشخیصی که در تشخیص سریع بیماری‌ در آزمایشگاهها کاربرد بسیاری دارند و با قیمت یک چهارم مشابه خارجی‌شان در بازار به فروش خواهند رسید، بزودی برای عرضه به آزمایشگاهها وارد مرحله تولید صنعتی خواهند شود.

وی گفت: پیش از این کیتهای تشخیصی خارجی با 5 تا 6 برابر قیمت تولیدی وارد می‌شد. ولی اکثر این کیتهای نرمال با قیمت یک سوم تا یک چهارم در داخل قابل تولید و عرضه هستند.

مدرسی در خصوص کاربرد این کیتها اظهار داشت: این کیتها برای تشخیص ویروسهایی نظیر HTLV1 کاربرد فراوان دارند.

رئیس انستیتو پاستور ایران در مورد روند تولید واکسن هیب نیز گفت: پروسه تولید واکسن جدید از جمله واکسن هیب یک پروسه طولانی مدت بوده و باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارد، در مورد واکسن هیب نیز مقدمات کار فراهم شده و در حال پیگیری سایر برنامه‌ها جهت تولید آن هستیم.

ویروس HTLV1 از طریق فرآورده های خونی، اعتیاد تزریقی، تماس جنسی و شیرمادر منتقل شده و 97 درصد ناقلین این ویروس با هیچ مشکلی در طول عمر خود مواجه نمی‌شوند و موارد معدودی از افراد بر اثر این ویروس سرطان خون می‌گیرند.

میکروب هیب نیز عامل نوعی مننژیت است. این بیماری می‌تواند باعث مسمومیت خون، تورم گلو و ذات‌الریه شود و در صورت عدم درمان از هر 20 نفر مبتلا به این بیماری یک نفر جان خود را از دست می‌دهد.