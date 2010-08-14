سپهر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین وضعیت تیمش در آستانه بازی مقابل صنعت‌نفت آبادان اظهار‌داشت: خوشبختانه پس از برتری مقابل سایپا بازیکنان از لحاظ روحی شرایط خوبی دارند. ضمن اینکه رفته‌رفته به هماهنگی و شناخت بیشتری از یکدیگر می‌رسند.

وی افزود: طبیعتا نه من بلکه تمامی بازیکنان انگیزه بالایی برای بازی مقابل صنعت‌نفت دارند و برای نزدیک شدن به صدر جدول دنبال امتیاز کامل این مسابقه هستند. این بازی برای ما به نوعی 6 امتیاز دارد. ما هم به دنبال صدرنشینی در جدول هستیم و هم به دنبال پیروزی در آبادان.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: به دنبال این هستم طوری بازی کنم که حتما در اردوی بعدی تیم ملی حضور داشته باشم چراکه نمی‌خواهم جام ملت‌های آسیا را از دست بدهم.

وی با توضیح نیمکت‌نشینی در پرسپولیس و حضور مجدد در ترکیب ثابت تیمش گفت: برخلاف آنچه که گفته می‌شد نیمکت‌نشینی من هیچ ارتباطی به مسائل غیرفنی نداشت که بازی کردنم به چنین موضوع‌هایی ارتباط داشته باشد. کاری به حاشیه‌هایی که مطرح می‌شود ندارم بلکه همیشه با رقابتی سالم دنبال بازی کردن بودم.

سپهر حیدری در این خصوص افزود: به خاطر حضور در ترکیب فقط روی تمرینات تمرکز کردم و تمام سعی خود را انجام دادم که به ترکیب برسم. از بچگی یاد گرفتم با تلاش به حقم برسم چرا که می‌دانستم علی دایی حق کسی را نمی‌خورد.

این بازیکن در ارتباط با حواشی که این روزها اطراف تیم پرسپولیس بوجود آمده است، گفت: در این مورد اظهار نظر نمی‌کنم چرا که در پرسپولیس حاشیه‌ای نمی‌بینم.