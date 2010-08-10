تقبییح انشعاب میان روحانیون در نشست جامعه وعاظ

حجت الاسلام جعفر شجونی، دبیرکل جامعه وعاظ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : در جلسه هفتگی این تشکیلات که با حضور حجت الاسلام علی رازینی رئیس کل سابق دیوان عدالت اداری برگزار شد، وی بر تبعیت از ولایت فقیه تاکید کرد و نسبت به خطر انشعاب میان روحانیون هشدار داد.

وی ادامه داد: در این جلسه رازینی ضمن تقبییح حرکت ناموزون یکی از روحانیون و تشکیل جامعه وعاظ ولایی گفت، که نباید این حرکت ها و انشعاب میان روحانیون در کشور به وجود آید.

شجونی با اشاره به اینکه در جلسه هفتگی این تشکل، جامعه وعاظ ولایی کشور به عنوان یک تشکل ناموزون و غیرقانونی خوانده شد، افزود: ما به عنوان جامعه وعاظ 30 سال است که زیرمجموعه جامعه روحانیت مبارز فعالیت می کنیم ، اما این گروه چگونه فعالیت می کنند ؟

وی معتقد است: دشمن به دنبال انشقاق میان دو گروه روحانیون و پاسدران است و ما نباید اجازه دهیم این اتفاق در کشور بیفتد، به عنوان مثال مگر می شود گروه جدیدی با عنوان سپاه پاسداران ولایی و یا بسیج ولایی تشکیل شود؟

شجونی تاکید کرد: این مسخره بازی ها از سوی هیچ عاقلی پسندیده نیست و برای نظام جمهوری اسلامی زشت است.