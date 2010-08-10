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۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

شجونی به مهر خبر داد:

تقبییح انشعاب میان روحانیون در نشست جامعه وعاظ

تقبییح انشعاب میان روحانیون در نشست جامعه وعاظ

دبیرکل جامعه وعاظ گفت: در نشست هفتگی این جمعیت حجت الاسلام علی رازینی، به عنوان میهمان این جلسه، انشعاب میان روحانیون را تقبییح کرد.

حجت الاسلام جعفر شجونی، دبیرکل جامعه وعاظ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : در جلسه هفتگی این تشکیلات که با حضور حجت الاسلام علی رازینی رئیس کل سابق دیوان عدالت اداری برگزار شد، وی بر تبعیت از ولایت فقیه  تاکید کرد و نسبت به خطر انشعاب  میان روحانیون هشدار داد.

وی ادامه داد: در این جلسه رازینی ضمن تقبییح حرکت ناموزون یکی از روحانیون و تشکیل  جامعه وعاظ ولایی گفت، که نباید این حرکت ها و انشعاب میان روحانیون در کشور به وجود آید.

شجونی با اشاره به اینکه  در جلسه هفتگی این تشکل، جامعه وعاظ ولایی کشور به عنوان یک تشکل ناموزون و غیرقانونی خوانده شد، افزود: ما به عنوان جامعه وعاظ  30 سال است که زیرمجموعه  جامعه روحانیت مبارز فعالیت می کنیم ، اما این گروه چگونه فعالیت می کنند ؟

وی معتقد است: دشمن به دنبال انشقاق میان دو گروه روحانیون و پاسدران است و ما نباید اجازه دهیم این اتفاق در کشور بیفتد، به عنوان مثال مگر می شود گروه جدیدی با عنوان سپاه پاسداران ولایی  و یا بسیج ولایی تشکیل شود؟

شجونی تاکید کرد: این مسخره بازی ها از سوی هیچ عاقلی پسندیده نیست و برای نظام جمهوری اسلامی زشت است.

کد مطلب 1131188

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