"قصه های آبی" در ژانر فانتزی روایت شد/12 داستان فولکلور در انتظار مجوز

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان نگارش یک رمان برای گروه سنی کودک و نوجوان خبر داد و گفت: "قصه های آبی" عنوان رمانی است که به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و و نوجوانان نوشته و به زودی پس از پایان بازنگری و ویرایش نهایی تحویل ناشر می دهم.

وی ادامه داد: این رمان که پیش از این "خانه پدری" نام داشت کاری در قالب بازآفرینی داستان های فلکلوریک ایرانی است. در این رمان شخصیتی واقعی با شخصیتهای اسطوره ای ایرانی برخورد کرده و سرنوشتش با آنها گره می خورد و از این مسیر وارد حوادثی می شود.

نویسنده "ادبیات کهن، ادبیات نو" در توضیح بیشتر این رمان بیان کرد: این اثر کاری در ژانر فانتزی است که در آن نوجوانی پس از مواجهه با یک مشکل اجتماعی برای رفع آن از شخصیت های داستانی که در کودکی آنها را خوانده یا شنیده است، کمک می گیرد. به طور نمونه نمکی و نخودی برخی پرسوناژهای این داستان هستند.

یوسفی افزود: کانون پرورش فکری در طرحی جدید از تعدادی نویسنده خواست طرح های داستانی خود را ارائه کنند که پس از تصویب از سوی کانون نوشتن داستان ها آغاز شده و در قالب مجموعه ای با آثاری در یک ژانر منتشر می شود.البته از این مجموعه هر کدام از کتاب ها که آماده شود در مسیر آماده سازی برای چاپ قرار می گیرد.

وی همچنین درباره مجموعه ای 12 جلدی که به بازنویسی داستانهای فولکلور ایرانی اختصاص داشته و نشر پیدایش چاپ آنها را برعهده دارد توضیح داد: این مجموعه نیز روند آماده سازی چاپ از تایپ، ویرایش تا دریافت مجوز را پشت سر می گذارد و هر کدام از جلدها که زودتر مجوز بگیرد منتشر خواهد شد.

نویسنده کتاب "من و ماه و ستاره" درباره برخی از داستانهایی که در این مجموعه آمده است گفت: داستانهای ماه پیشونی، نارنج و ترنج، سنگ صبور، دویدم و دویدم، خاله سوسکه، حسن کچل و پری غرغرو از جمله داستانهای ایرانی است که یا یک بازنویسی اورده شده اند.

یوسفی در پایان خبر داد: همچنین رمان "گرگ‌ها گریه نمی‌کنند" برای گروه سنی کودک و نوجوان را هم به نشر افق داده ام که در حال حاضر در ارشاد منتظر مجوز است.