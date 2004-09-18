موسويان : در يكي دو ماه آينده به طور كامل با آژانس همكاري خواهيم كرد / تعليق غني سازي موقت خواهد بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" وي افزود : در اين قطعنامه با اشاره به حل بسياري از اختلافات از ايران خواسته مي شود كه به همكاري ادامه دهد و به تعليق غني سازي به طور كامل و داوطلبانه ادامه دهد و از مدير كل آژانس خواسته شد كه گزارش نهايي را تا اجلاس نوامبر ارائه دهد تا در مورد اين مسئله به يك جمع بندي برسند.

موسويان در مورد موضع ايران در قبال اين قطعنامه تصريح كرد : مهمترين و اصولي ترين موردي كه ايران بر آن بسيار تاكيد مي كرد دو نكته بود اول اينكه طبق ماده چهارم حق مشروع ايران براي تكنولوژي صلح آميز هسته اي به رسميت شناخته شود و دوم تعليق غني سازي يك اقدام داوطلبانه براي ايجاد اعتماد به شمار آيد و نه يك اقدام قانوني . وي افزود : اختلاف اساسي كه در اين اجلاس كه موجب شد اين جلسه مدت زيادي به طول انجامد اصرار ايران بر اين دو نكته بود . گروه كشورهاي عضو عدم تعهد نيز با حمايت از اين خواست ايران قطعنامه اروپايي ها را نپذيرفت .

وي گفت : در متن بر حق مشروع همه كشورها براي تكنولوژي صلح آميز تاكيد شد . براي اولين بار فرانسه ، انگليس و آلمان در اجلاس پاياني و قبل از راي گيري در مورد چند موضع گيري كردند :

1-به طور كامل حقوق ايران را براي بهره مندي از تكنولوژي صلح آميز به رسميت مي شناسند .

2- به هيچ وجه به دنبال محدود كردن ايران در دستيابي به تكنولوژي صلح آميز نيستند .

3- بين اقدامات اعتماد سازي و تعهدات قانوني تفكيك قائلند و الزامات اعتماد سازي الزامات قانوني نيست.

با اين توضيح قطعنامه با اجماع و بدون راي گيري تصويب شد .

وي تاكيد كرد كه اقدامات اعتماد سازي براي دوره محدودي خواهد بود

موسويان با اشاره به اينكه گزارش سپتامبر البرادعي حاكي از پيشرفت هاي چشمگير در همكاري ايران و آژانس بود گفت : براي همكاري با آژانس در يك دو ماه آينده به جمع بندي نهايي خواهيم رسيد و در نتيجه مديركل اطمينان خواهد يافت كه برنامه هسته اي ايران صلح آميز است و موانع بر سر راه اين برنامه برطرف خواهد شد .

وي ادامه داد : اجلاس آژانس بين المللي انرژي اتمي از روز دوشنبه گذشته شروع شد . از دو روز گذشته اروپايي ها در تلاش بودند كه آمريكا را قانع كند كه نشست امروز تشكيل شود .



موسويان افزود : آمريكا خواهان تعيين ضرب الاجلي تا سي و يك اكتبر بود و دومين مسئله اي كه بدنبال آن بود پيش بيني يك مكانيزم اتوماتيكي بود كه اگر ايران تمام خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را برآورده نكرد و كليه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيم را به حال تعليق در نياورد پرونده ايران اتوماتيك وار به شوراي امنيت ارجاع داده شود.اما چون بعدا آمريكا تنها ماند از موضع خود عقب نشيني كرد .



سخنگوي هيات اعزامي كشورمان به نشست وين تاكيد كرد : موضع اروپا اين نيست كه كه ايران از تمامي فعاليتهاي صلح آميز خود دست بردارد. تنها موردي كه اروپايي ها بر آن تاكيد دارند غني سازي يعني چرخه سوخت است . در قطعنامه اخير از چرخه سوخت صحبتي به ميان نيامده است وبر حق ايران براي دارا بودن از فناوري صلح آميز تاكيد دارد . در اين قطعنامه تاكيد شده است كه آنها در مورد استفاده از فناوري هسته اي صلح آميز هيچ محدوديتي قائل نيستند . اگر آژانس اعلام كند كه فعاليت ايران صلح آميز است ايران مي تواند به غني سازي اورانيم ادامه دهد . حل تمامي ابهامات رو به پيشرفت است.