به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 967 قطعه عکس ارسال شده به دبیرخانه دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان‌ـ‌منطقه سه "تاک"، 61 قطعه عکس از 41 عکاس به بخش مسابقه راه یافتند. همچنین 9 قطعه پوستر از میان 75 قطعه پوستر رسیده به دبیرخانه این جشنواره برای رقابت در بخش مسابقه انتخاب شدند.

اسامی و عکاسان طراحان پوستر بخش مسابقه دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان‌ـ‌منطقه 3 "تاک" را به این ترتیب اعلام شده است: طوبی محمدخان از شهرکرد، رویا خلفی از بوشهر، امین منتظری از اهواز، نوید ریحانی از اهواز، فائزه کولیوند از ملایر، عرفان نصاری از آبادان، حمید نجاتی از آبادان و مسعود رضایی از اهواز، 8 طرح پوستری هستند که به بخش مسابقه پوستر این جشنواره راه پیدا کردند.

همچنین سیدمرتضی سبزقبا، نوید ریحانی، سید صادق حسینی، کاوه بغدادچی، امحمدحسن رجبی، صابر زمانی، علیرضا حسن‌زاده، عبدالخالق عیسی‌وند، اسماعیل جاشویی، مهدی جهان‌افروزیان، زینب عربی، قاسم شیشه‌گری، مهران همراهی، زینب روستایی، محمدامین دانشور، مارال عباسعلی‌پور، امید امیدواری، عبداله حامی‌پور، محمد یوسفی، آزاده حیدرپور، محمود صادقی، اسحاق آقایی، حمید مقدسیان، مرتضی حیدرمقدم و مسعود رضایی از عکاسی هستند که در این جشنواره به رقابت می‌پردازند.

انتخاب و داوری عکس‌ها و پوستر‌های این جشنواره بر عهده فرزاد هاشمی، افشین شاهرودی و سعید منزه است. دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، منطقه سه "تاک" از 21 تا 24 شهریور سالجاری با شرکت هنرمندان، فیلمساز، عکاس، فیلمنامه نویس و طراح پوستر استانهای: اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و همدان به میزبانی استان همدان و شهر ملایر برگزار می‌شود.

