نداشتن دیدار تدارکاتی و ناهماهنگی بازیکنان باعث ناکامی مس شده است

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در آستانه هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، با اشاره به اینکه تمام تلاش کادر فنی و بازیکنان تیم مس کرمان برای ایجاد هماهنگی بیشتر است، گفت: مس کرمان با شکست شهرداری تبریز از بحران خارج می شود.

مرفاوی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مسابقه‌ای در لیگ برتر آسان نیست و بازی با شهرداری تبریز نیز بازی سختی خواهد بود چرا که شهرداری، تیمی با انگیزه و خوب است که می تواند برای تیم ما خطرساز شود.



مرفاوی افزود: در حال حاضر تیم شهرداری تبریز را آنالیز کردیم و در تمرینات نیز روی نقاط ضعف و قوت تیم شهرداری کار می کنیم.



وی گفت: عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا تیم مس کرمان لیگ برتر را با قدرت آغاز نکند که مهمترین آن جدایی تعداد زیادی از بازیکنان فصل گذشته است. برای جایگزینی آنها بازیکنان جدیدی را به خدمت درآوردیم که هماهنگی آنها با دیگر نفرات تیم نیاز به زمان دارد.



مرفاوی خاطرنشان کرد: دیدارهای تدارکاتی سنگینی هم نداشتیم و همین دلیل دیگری بر شکست‌های ما بود که به دلیل عدم هماهنگی لازم ما موفق نشدیم این بازیهای را قبل فصل داشته باشیم.



مرفاوی افزود: نفرات تیم دارند آرام آرام با تفکرات ما و بازیکنان دیگر آشنا می شوند و امیدواریم از روز جمعه روند رو به رشدی را آغاز کنیم.



وی در خصوص ناهماهنگی تیم مس کرمان گفت: دفاع تیم ما از دروازه تا جلو زمین شامل این ناهمانگی می شود و باید روی لحظاتی که توپ را در دست داریم، بیشتر کار کنیم.



سرمربی مس کرمان افزود: در بازی با ملوان را اصلا مستحق باخت نبودیم و در سه بازی گذشته بیشتر روی اتفاقات فوتبال باختیم و این اتفاقات فوتبال گاهی با بدشانسی تیم‌ها همراه می شوند که این شرایط برای مس کرمان در سه بازی گذشته پیش آمد.



وی گفت: تفکرات مربی شهرداری تبریز را کاملا شناخته‌ایم و بازی آنها را کامل دیدیم و تمرینات را بر مبنای شناخت این تیم انجام می دهیم تا در یک بازی کم اشتباه نتیجه را از آن خود کنیم.

مس کرمان در لیگ برتر سال جاری تاکنون امتیازهای هر سه بازی خود را از دست داده است و در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است.