دانشگاهها گزارش کاوشهای میراث فرهنگی را نمی دهند

عمران گاراژیان دکترای باستان شناسی با بیان اینکه در سالهای اخیر دریافت مجوز کاوش در سایتهای باستانی توسط دانشگاهها از سوی سازمان میراث فرهنگی با مشکل رو به رو شده به خبرنگار مهر گفت: دانشگاههایی که واحد کاوش در رشته باستان شناسی دارند باید پس از انجام هر کاوش توسط دانشجویان، گزارشهای متناوبی از کارهای آموزشی و عملی که انجام داده اند به سازمان میراث فرهنگی ارایه کنند تا سالهای بعد نیز بتوانند مجوز کاوش بگیرند اما متاسفانه دانشگاهها یا این گزارش را نمی دهند و یا در ارائه آن ضعیف عمل می کنند.

عمران گاراژیان افزود: هنگام کاوش یک سایت باستانی، نماینده ای از سازمان میراث فرهنگی در محل کاوش حضور دارد اما کارش نظارت و ارایه گزارش نیست.

مجری پژوهشهای باستان شناسی بیان کرد: مجوز سازمان میراث فرهنگی برای کاوش سایتهای باستانی تنها به نام یک شخص حقیقی در دانشگاه که مسئول هیئت کاوش دانشجویان باشد صادر می شود و او موظف است گزارش کاوش را به سازمان منتقل کند چرا که هر سایت باستانی تنها یک بار کاوش می شود.

استاد سابق دانشگاه بوعلی همدان با اعلام اینکه واحدهای کاوش در رشته باستان شناسی بسیار با اهمیت است گفت: تا زمانی که دانشجویان کار کاوش را در محدوده های تاریخی به صورت عملی انجام ندهند نمی توانند ارتباط تنگاتنگی نیز با رشته باستان شناسی برقرار کنند.

گاراژیان با اشاره به اینکه آموزش علم باستان شناسی در ایران دچار مشکلات زیادی است، اظهار کرد: واحدها، سرفصلها و شیوه تدریس مدرسان این رشته نسبت به سطح آموزش باستان شناسی در دنیا تاریخ گذشته است.

وی ادامه داد: از دهه 40 تا 50 نقطه قوتی در آموزش رشته باستان شناسی ایران بوجود آمد. به نحوی که دانشگاهها در یک ترم جداگانه با 20 واحد درسی آموزش عملی باستان شناسی می دهند.

وی ادامه داد: اکنون آموزش عملی حفاری به دانشجویان رشته باستان شناسی در ترم ششم دانشگاهی گنجانده شده و نمرات این درس براساس معیارهای ارزیابی میدانی داده می شود.

به گفته عمران گاراژیان، در ایران همواره رشته باستان شناسی در سطح آموزش عالی قرار داشته و این رشته از سال 1328 نیز فارغ التحصیل داشت.