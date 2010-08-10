ایجاد چهار رشته جدید در دانشگاه محقق اردبیلی/ تدوین برنامه 10 ساله دانشگاه

مسعود گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشته های آمار ریاضی و عرفان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی کشاورزی (آب)، معماری و عمران و جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر رشته های تحصیلی دانشگاه به 98 مورد افزایش یافته است که از این تعداد دو رشته مربوط به مقطع دکتری، 42 رشته مقطع کارشناسی ارشد و 54 رشته مقطع کارشناسی است.

گنجی با تأکید بر رشد علمی در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در برنامه چشم انداز 10 ساله در این دانشگاه که به تازگی تدوین شده است در صدد هستیم تعداد رشته‌های تحصیلی این دانشگاه را درمقاطع کارشناسی تا 137،‌ کارشناسی ارشد تا 157 و دکتری را تا 67 رشته افزایش دهیم.



رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه با تأکید بر گسترش تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه گفت: در حال حاضر تنها در دو رشته دانشجوی دوره دکتری پذیرش می شود که در برنامه 10 ساله علاوه بر پذیرش دانشجو در رشته های مختلف در دوره دکتری تحصیلات تکمیلی نیز علاوه بر گسترش از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار می شود.

وی افزود: امسال ظرفیت دوره های روزانه 10 درصد برای کلیه رشته ها افزایش یافته است.