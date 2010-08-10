خواستار اخراج منافقین از عراق هستیم/ اخبار اخیر از نطنز جدید نیست

رامین مهمانپرست پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید بیش از 100 نفر از منافقین تحت تعقیب اینترپل هستند که این افراد در عراق مستقرند آیا ایران درخواست استرداد این افراد را مطرح کرده و اگر این چنین است چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، بیان داشت: منافقین به عنوان یک گروه تروریستی بیش از 12 هزار انسان بیگناه را به شهادت رساندند و اسناد جنایات این افراد در اختیار مجامع بین المللی از جمله اینترپل قرار گرفته است.

وی افزود: ما به دنبال بیرون کردن منافقین از عراق هستیم و جایگاه این گروهها نباید در کشورهای همسایه ما باشد.

امیدواریم اعضای جنایتکار منافقین به ایران تحویل شوند

مهمانپرست تاکید کرد: کشورهای همسایه باید از ظرفیت خود برای توسعه مناسبات استفاده کنند و حضور منافقین در این کشورها به روابط ضربه می زند از این گذشته به امنیت خود این کشورها نیز لطمه وارد می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که اعضای جنایتکار گروهک منافقین در اختیار ایران قرار بگیرند.

مهمانپرست افزود: همچنین کسانی که فکر می کنند دچار خطا نشده اند و نسبت به عملکرد خود اظهار پشیمانی دارند می توانند به آغوش ملت برگردند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگر مهر پیرامون احتمال انتقال منافقین به مرز عربستان، گفت: اینکه به کجا منتقل شوند و چگونه منتقل شود و یا چه مقدار مجامع بین المللی همکاری کنند باید در عمل دنبال شود.

امتیاز مورد نظر ایران در مذاکرات برقراری امنیت است

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ایران در انجام مذاکرات با آمریکا پیرامون عراق و افغانستان آیا امتیاز خاصی را مطالبه کرده است، گفت: ما برای برقراری امنیت در منطقه به دنبال گرفتن امتیاز از هیچ کشوری نیستیم.

مهمانپرست یادآور شد: ما معتقدیم اگر کشورهای دیگر می خواهند در منطقه امنیت برقرار شود باید منطقه را ترک کنند چرا که حضور کشورهای فرامنطقه ای ناامنی ایجاد می کند.

وی گفت: ما به دنبال اخذ امتیاز نیستیم ، برقراری امنیت در منطقه بزرگترین امتیاز برای منطقه است.

بنای مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم

سخنگوی دستگاه سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا و پیش شرط تهران برای انجام این مذاکرات گفت: کشور ما بنا ندارد وارد مذاکرات دوجانبه با آمریکا شود کسی هم این موضوع را مطرح نکرده است.

مهمانپرست ادامه داد: در مورد بحران های بین المللی جهان و راه حل های آن موضوعی است که در هر فرصتی می تواند منطق ایران به اطلاع افکار عمومی مردم جهان برسد.

وی در رابطه با اظهارات اخیر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی این کشور برای تعامل با ایران و در عین حال بیان اظهاراتی متناقض با این گفته تصریح کرد: ملت ایران اهل گفتگو و منطق است و ما همواره نشان داده ایم که برای دفاع از حقوق ملت آمادگی داریم.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: در رابطه با برقراری صلح و ثبات در منطقه، ایران همواره در این راستا تلاش کرده و نوع حرفها و رفتار مقامات آمریکایی تناقض دارد.

دولت آمریکا اشتباه نو محافظه کاران را تکرار می کند

وی با اشاره به اینکه اشتباهات نو محافظه کاران توسط دولت فعلی آمریکا در حال تکرار شدن است ، گفت: به نظر نمی رسد مقامات آمریکایی با نیات صادقانه این حرفها را زده باشند ما رویه ثابتی داریم و در عمل در حل بحران ها قدم برداشته ایم.

مهمانپرست پیرامون مذاکرات ایران با گروه وین و زمان و مکان آن نیز عنوان کرد: منتظر پاسخ گروه وین در رابطه با تعیین تاریخ و محل برگزاری جلسه هستیم در این صورت بحث تبادل سوخت در فاصله کوتاهی می تواند دنبال شود ما برای مذاکره پیرامون تبادل سوخت طبق اعلامیه تهران آمادگی برگزاری نشست را داریم.

توضیح درباره جایگزینی نمایندگان ویژه رئیس جمهور به جای سفرا

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید گویا قرار است نمایندگان ویژه رئیس جمهور جایگزین برخی سفرا شوند، این افراد چه اختیاراتی دارند که مهمانپرست در این باره توضیح داد: مطلب رسمی درباره اینکه قرار باشد به جای سفرا نمایندگان ویژه جایگزین شوند دریافت نکرده ایم هر چند همه سفرا نمایندگان رئیس جمهور هستند.

وی خاطر نشان کرد: ممکن است به دلیل شرایط خاص یک کشور و موضوعاتی که نیاز به هماهنگی ویژه داشته باشد اختیار بیشتر و ارتباط نزدیک تری لازم باشد که در آن موارد رئیس جمهور نظر خود را مطرح می کند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت منافقین در لیست گروه های تروریستی آمریکا، گفت: ظاهرا آمریکایی ها علی رغم حمایت عملی از تروریستها هنوز منافقین را در لیست گروه های ترویستی نگه داشته اند.

یکی از خبرنگاران در رابطه با مواضع اخیر کره جنوبی و احتمال برخورد ایران با استوارنامه سفیر جدید این کشور سئوال کرد که مهمانپرست در این باره تصریح کرد: تحریم های غیر قانونی منبعث از قطعنامه غیر قانونی 1929 و رویکرد غیر قانونی تر اتحادیه اروپا و آمریکا منافع و مضار کشورها را در بر می گیرد. ما معتقدیم در بلند مدت کشورهایی که وارد بحث سیاسی می شوند متضرر خواهند شد.

اخبار اخیر از نطنز جدید نیست

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا اخباری مطرح شده که ایران آبشار دوم نیروگاه نطنز را با هدف غنی سازی 20 درصدی راه اندازی کرده که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت این موضوع جدیدی نیست. رئیس جمهور در روز 22 بهمن این موضوع را به اطلاع مردم رساند که به دلیل اینکه سوخت رآکتور تهران تامین نشد ما خودمان غنی 20 درصد را شروع کردیم که با هماهنگی آژانس نیز بوده است.

وی بار دیگر تاکید کرد: اتفاق جدیدی رخ نداده و از این گذشته غنی سازی 20 درصدی جزو فعالیت های صلح آمیز محسوب می شود.

وقوع جنگ در منطقه بعید است

مهمانپرست در رابطه با احتمال وقوع جنگ در منطقه که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود ، گفت: اسرائیل اساسا به دنبال فتنه و درگیری است اما اینکه چه میزان خواستش امکان تحقق یابد به میزان مقاومت و عکس العمل بستگی دارد.

وی ادامه داد: برآوردی که ما داریم نشانگر این است با وجود میل برخی جریانات در داخل آمریکا برای ایجاد تحرکات در منطقه هزینه های این اقدامات احتمال درگیری را پایین آورده و اگر چه انگیزه جدی برای این موضوع ممکن است وجود داشته باشد اما امکان عملیاتی شدن آن به خاطر هزینه ها پایین است.

حمله صهیونیستها به ملتهای منطقه حرکت در مسیر بن بست است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال مقابله ایران در صورت اقدام رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: چیزی که رژیم صهیونیستی باید متوجه باشد که تاحدودی شده است این است که تعدی به هر کشوری در منطقه و به هر ملت مسلمان با عکس العمل شدید کشورهای منطقه مواجه خواهد شد و این باعث می شود این رژیم تامل بیشتری کند.

وی هشدار داد : حرکت در این مسیر حرکت به سمت یک جاده بن بست خواهد بود.

غرامات جنگی جزو حقوق ماست

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون آماده شدن طرحی در مجلس برای اخذ غرامت جنگی از عراق، گفت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملت ایرانند هر چیزی که به تصویب مجلس برسد حکم قانون دارد و دولت ملزم به اجرای آن است.

وی اظهار داشت: غرامات جنگی جزو حقوق ماست اما اینکه چه موقع و در چه شرایطی برای کسب این حق و دریافت غرامت اقدام شود باید شرایط سیاسی داخل عراق را در نظر داشت و هر زمان که دولت در عراق شکل بگیرد آمادگی برای ورود به بحث های مختلف از جمله این بحث ایجاد خواهد شد و این موضوع در دستور کار قرار می گیرد.

این خبرنگار مدعی شد که در رابطه با غرامات کوتاهی شده که مهمانپرست تاکید کرد: کوتاهی صورت نگرفته است.

از کلینتون بپرسید

خبرنگاری با اشاره به اظهارات هیلاری کلینتون مبنی بر ارسال پیام به ایران سئوال کرد که مهمانپرست گفت: اینکه سرکار خانم کلینتون گفتند پیامی دادند باید از خودشان بپرسید چطور پیام را داده اند.

مهمانپرست یادآور شد: اصل درخواست همکاری آمریکا پیرامون موضوع افغانستان قبلا هم به اشکال مختلف مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست. چرا که آمریکاییها می دانند نقش ما در تثبیت امنیت منطقه چه میزان است.

بیشترین منفعت ترور حریری نصیب صهیونیست ها شد

وی پیرامون تحولات لبنان و سخنان شب گذشته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز گفت: مسائل لبنان موضوعی لبنانی است اما موضوعی که آقای نصرالله مطرح کرد موضوعی مهم است که می توان تصور کرد صهیونیست ها در ترور رفیق حریری نقش داشتند چون بیشترین منفعت ترور حریری نصیب صهیونیست ها شده است.

مهمانپرست این سئوال را مطرح کرد که چرا دادگاه بین المللی به خود اجازه نداده روی این فرضیه کار کند و گفت: همین که حاضر نشده اند روی این موضوع کار کنند ، نشان می دهد به دنبال کار سیاسی هستند نه حقوقی، البته این موضوع مربوط به لبنان است.

توسعه روابط با چین برای جبران اشتباهات گذشته

وی در رابطه با سفر وزیر نفت به چین نیز که مورد پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفت، گفت: علی رغم گلایه مندی که از کشورهای دوست داریم فکر می کنیم با توجه به ظرفیت بالا می توان روابط را توسعه داد تا اشتباهات گذشته نسبت به ملت ما در عمل جبران شود.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با سفر نمایندگان به غزه نیز عنوان کرد: تاکنون روادید سفر نمایندگان به غزه از طریق مصر صادر نشده است.

مبنای گفتگوها برای تبادل سوخت بیانیه تهران است

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال تغییر در جزئیات اعلامیه تهران پیرامون تبادل سوخت گفت: مبنای گفتگوها اعلامیه تهران است که در آن میزان سوخت مورد نیاز مشخص است. ایران 120 کیلو اورانیوم 3.5 درصد با حق نظارت بر نگهداری به امانت می گذارد و در مقابل 120 کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده دریافت می کند. تا الان نیز بحثی غیر از این مطرح نشده است و البته پیشنهاد اولیه گروه وین نیز همین بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه در آغاز نشست مطبوعاتی خود یاد شهدای رسانه را گرامی داشت و روز خبرنگار را تبریک گفت.

وی افزود: خبرنگاران باشغل حساس خود سعی می کنند با اطلاع رسانی افکار را روشن و از حقایق مطلع کنند.

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد که با اطلاع رسانی صحیح دنیایی بدون فریب و القای مطالب نادرست داشته باشیم.

وی همچنین فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را نیز پیشاپیش تبریک گفت.